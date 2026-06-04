Volodymyr Zelenskyi ei halua tavata Vladimir Putinia Moskovassa, vaan neutraalissa maassa.
Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on aina tervetullut tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia Moskovassa.
Zelenskyi ehdotti aiemmin tänään julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kirjeessään hän kuitenkin sanoi jo ennakkoon, ettei tapaaminen onnistuisi Moskovassa, vaan tapaamispaikan pitäisi olla neutraali maa.
Peskovin mukaan Putin ei ole vielä nähnyt Zelenskyin kirjettä.