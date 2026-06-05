



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Tässä Zelenskyin kirje Putinille sanasta sanaan

Presidentit Putin ja Zelenskyi ovat tavanneet toisensa vain kerran vuonna 2017. KUVAT: AOP. KUVANKÄSITTELY: MTV.

Julkaistu 05.06.2026 07:19

"Te voitte lopettaa sotanne", Zelenskyi kirjoittaa Putinille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii Venäjän presidentti Vladimir Putinille osoitetussa avoimessa kirjeessään tapaamista kasvokkain, jotta Ukrainan sota saadaan loppumaan. Kirjeessään Zelenskyi esittää näkemyksensä neljä vuotta kestäneestä konfliktista ja sanoo, että samaan aikaan kun ukrainalaisten sitkeys on säilynyt murtumattomana, suurin osa venäläisistä on väsynyt sodan vaikutuksiin ja valmis rauhaan. Lue myös: Muuttiko Putin linjaansa? Teki harvinaisen tempun jo toistamiseen Ukrainan presidentti on harvoin puhunut tai viestittänyt Putinille suoraan. Hän on kuitenkin toistuvasti vaatinut tapaamista hänen kanssaan ja alleviivannut että tapaaminen on välttämätön kaikissa aluesopimuksissa. Putin on aiemmin sulkenut pois tällaiset suorat neuvottelut ja nimittänyt Zelenskyia "epälegitiimiksi" johtajaksi tai jättänyt hänen nimensä mainitsematta kokonaan. Putin on väittänyt tapaavansa Zelenskyin vain viimeistelemään etukäteen sovitun sopimuksen. Alla on Zelenskyin kirje kokonaisuudessaan. Se on julkaistu Ukrainan presidentinkanslian verkkosivuilla, ja se on lähetetty myös muihin maihin, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Zelenskyin avoin kirje Putinille 4. kesäkuuta 2026 21.20

Avoin kirje

Venäjän federaation presidentille

Ukrainan presidentiltä

Kun nousitte valtaan Venäjällä yli 26 vuotta sitten, monet ihmiset Ukrainassa suhtautuivat teihin myönteisesti. Näin todella oli. Mutta se kuuluu nyt menneisyyteen.

Nyt ylivoimainen enemmistö ukrainalaisista pitää myönteisenä sitä, että pitkän kantaman droonimme vierailivat Pietarissa järjestetyn foorumin avajaisissa kulkien yli 1 000 kilometrin matkan. Kuten tiedätte erittäin hyvin, tuo matka ei ole kykymme raja.

26 vuoden aikana valtakautenne on muuttanut täydellisesti Ukrainan ja Venäjän välisten suhteiden agendan. Kaupasta ja muista siviiliasioista käytyjen keskustelujen sijaan kansakuntamme puhuvat nyt lähes yksinomaan iskuista ja tappioista.

Olette käyttäneet lähes puolet 26 vuodestanne vallassa Venäjällä sodankäyntiin Ukrainaa vastaan.

Sanottepa mitä tahansa Natosta, geopolitiikasta tai venäjän kielestä, tämä sota on teidän henkilökohtainen valintanne – sota ilman todellista syytä. Sellaisena historia sen tulee muistamaan.

Nämä vuodet olisivat voineet olla hyvin erilaisia.

Kuulemme usein, että tunnette olonne mukavaksi tämän sodan kanssa. Tietenkään ette silloin, kun kyse on Valdain-residenssinne turvallisuudesta tai paraatistanne Moskovassa. Oma elämänne on teille arvokas.

Mutta nyt voimme kaikki nähdä, että venäläiset alkavat viimein tuntea olonsa yhä epämukavammaksi tämän todellisuuden kanssa – sen, että sota tuo Venäjälle yhä enemmän kielteisiä seurauksia.

He eivät pidä drooneistamme ja ohjuksistamme.

He eivät pidä bensiinipulasta ja jatkuvasti nousevista hinnoista.

He eivät pidä jatkuvista rajoituksista.

He eivät pidä aikomuksestanne käynnistää toinen liikekannallepanon aalto sodan laajentamiseksi uuteen suuntaan Ukrainassa tai käyttää sitä muita Venäjän naapurimaita vastaan.

He eivät pidä siitä, ettei sodallenne näy loppua.

Kyllä, voitte yhä pakottaa venäläiset elämään näin. Mutta resurssinne hupenevat merkittävästi.

Teillä ei tule olemaan tarpeeksi rahaa tai poliittista pääomaa jatkaa venäläisten lojaaliuden ostamista samalla tavalla kuin olette tehneet viimeiset 26 vuotta.

Ja me teemme kaikkemme varmistaaksemme, että maailma auttaa tuomaan tuon hetken lähemmäksi.

Kuten itse mielellänne sanotte: ”meidän täytyy laskea numerot”.

Sain eilen raportin armeijanne tappioista Ukrainan rintamalla toukokuun aikana. Jälleen kerran määrä ylitti 30 000 kuollutta ja vakavasti haavoittunutta venäläissotilasta. Olemme ylläpitäneet tätä tasoa kuukausi toisensa jälkeen, ja meillä on videovahvistus jokaisesta tappiostanne – nämä eivät ole tyhjiä väitteitä.

Tiedämme, että 63 prosenttia taistelukenttätappioistanne on kuolleita, kun taas vain 37 prosenttia on haavoittuneita. Yksikään armeija ei 2000-luvulla voi kestää sellaista suhdetta. Ja kuolleiden osuus tulee jatkamaan kasvuaan.

Ei niin, että me Ukrainassa olisimme huolissamme venäläissotilaiden kohtalosta kaiken sen jälkeen, mitä sotanne on tuonut maahamme.

Mutta minä välitän ukrainalaisista.

Me menetämme ihmisiämme, ja jokainen menetys sattuu meihin. Vaikka ukrainalaisten tappioiden suhde venäläisten tappioihin olisi yksi viiteen tai yksi kuuteen, sillä on silti valtava merkitys.

Sillä on myös merkitystä, että lykkäätte säännöllisesti, muutaman kuukauden välein, omia määräaikojanne alueidemme – erityisesti Donetskin alueen – valtaamiseksi. Ettekä tule valtaamaan sitä tänäkään vuonna.

Mutta me Ukrainassa emme halua pysyvää sotaa. Tiedämme erittäin hyvin, että elämä ilman sotaa on äärettömästi parempaa. Ja haluamme saavuttaa sen.

Olen vakuuttunut siitä, että myös enemmistö venäläisistä suhtautuisi siihen myönteisesti – ja tiedätte sen itsekin.

Monet eivät uskoneet, että Ukraina kykenisi kestämään näin pitkään. Ette uskoneet siihen. Eivätkä uskoneet ne, jotka neuvoivat teitä. Se oli virhe.

Ette odottaneet täysimittaista vastarintaa Ukrainalta ettekä ennakoineet, että asiat menisivät näin pitkälle. Silti tässä me kaikki olemme – tämän täysimittaisen sodan viidentenä vuotena.

Älkää pelätkö lähteä ulos tästä sodasta. Se on tärkein asia, jota teiltä nyt vaaditaan.

Ukraina on säilyttänyt itsenäisyytensä. Ja se tulee säilyttämään sen. Kaikista päinvastaisista ennusteista huolimatta.

Olemme yhdistäneet monia ympäri maailmaa Ukrainan tueksi ja teitä vastaan. Löysimme tarvitsemamme aseet ja rahoituksen.

Me saamme tukea. Te saatte pakotteita. Ja tämä jatkuu, kunnes Ukrainalle saadaan oikeutta – sitä oikeutta, jota tavoittelemme ja joka voidaan saavuttaa.

Emme anna niiden onnistua, jotka yrittävät vakuuttaa teille, että Venäjän vastaisia pakotteita lievennettäisiin merkittävästi ja että Ukrainan tukea vähennettäisiin merkittävästi ilman mitään todellista muutosta suhtautumisessanne Ukrainaan. Orbánin esimerkki osoittaa, kuinka ne, jotka päättävät auttaa Venäjää sodassa meitä vastaan, päätyvät häpeään.

Ukraina on kestänyt ankaria talvia samalla kun yrititte tuhota energiajärjestelmämme. Me pysyimme lujina – ja jopa pimeydessä ukrainalaisten sitkeys säilyi murtumattomana.

Toimme sodan teidän alueellenne, ettekä olisi kyenneet selviytymään siitä ilman Pohjois-Korean apua. Olette ensimmäinen Venäjän hallitsija, joka on kääntynyt Pjongjangin puoleen saadakseen apua.

Ja tänään olette täysin riippuvainen Kiinasta – myös ensimmäistä kertaa Venäjän historiassa.

Uskotte ukrainalaisten olevan liian heikkoja puolustautumaan. Silti tänään kansamme auttaa kumppaneitamme Lähi-idässä ja Persianlahdella rakentamaan omia puolustuksiaan.

Toivoitte sisäisiä levottomuuksia Ukrainassa. Sen sijaan juuri omat sotilaalliset muodostelmanne nousivat kapinaan teitä vastaan. Kesäkuun 23. päivä merkitsee jälleen yhtä tuon tapahtuman vuosipäivää, eikä hiljaisuus poista tätä tosiasiaa historiasta.

Ja nyt juuri teihin omat virkamiehenne, liikemiehenne ja propagandistinne katsovat ilmeisen väsyneinä. Maailma näkee sen.

Maailma ei ole väsynyt Ukrainaan, kuten pitkään toivoitte. Mutta kasvavaa väsymystä Venäjään on havaittavissa – jopa niiden keskuudessa laajemmassa maailmassa, jotka auttavat teitä kiertämään pakotteita ja pitämään taloutenne pystyssä.

Ette voi olla huomaamatta sitä. 26 vallassa vietetyn vuoden jälkeen ikä alkaa tehdä tehtävänsä. Ja ajan myötä väsymys teihin vain kasvaa.

Olemme nähneet tiedusteluraportteja, joiden mukaan harkitsette nyt suunnitelmia sodan jatkamiseksi vuosiin 2027 ja 2028 asti. Tiedämme myös, että toivotte ballististen ohjusten saavuttavan sen, missä kaikki muu on epäonnistunut. Haluatte vetää Valko-Venäjän vielä syvemmälle tähän sotaan, ja meidän on nyt valmistauduttava myös siihen. Näemme, että yritätte järjestää jotakin Transnistrian ympärillä. Propagandistinne uhkailevat tavalla tai toisella jokaista Venäjän naapurimaata. Haluatteko todella käydä kaiken tämän läpi?

Valinta on nyt teidän.

Sotaa on käyty tarpeeksi.

Ukraina ehdottaa tämän sodan lopettamista.

Se on tehtävä rehellisesti, arvokkaasti ja takein siitä, ettei sotaa sytytetä uudelleen.

Näemme, että Yhdysvallat on täysin keskittynyt Iranin kysymykseen, ja olisi väärin vain odottaa siihen asti, että sota Euroopassa jälleen nousee sen huomion keskipisteeseen.

Ukraina ehdottaa sodan lopettamista suoralla vuoropuhelulla meidän – ja teidän – välillämme.

Ehdotan tapaamista.

Kaikki kuulivat edustajienne hymyillen sanovan, että voisin muka tulla Moskovaan. Mutta näiden 26 vuoden jälkeen ukrainalaisella johtajalla ei ole mitään tekemistä pääkaupungissanne – aivan kuten venäläisellä johtajalla ei ole mitään tekemistä Kiovassa.

On maita, jotka ovat perinteisesti isännöineet johtajia sodan ja rauhan kysymysten ratkaisemiseksi. Sveitsi, Turkki, arabimaat – monet kykenevät ja haluavat isännöidä tällaista tapaamista.

Juuri johtajat ratkaisevat keskeiset kysymykset. Näin on aina ollut, ja näin tulee aina olemaan.

Ehdotan, että sovimme tällaiselle tapaamiselle selkeän päivämäärän.

Olemme kuulleet, että teille luvattiin Alaskassa ratkaisu tiettyihin Ukrainaa ja Eurooppaa koskeviin kysymyksiin. Mutta voitte itse nähdä, ettei ukrainalaisia ja eurooppalaisia kysymyksiä ratkaista Anchoragessa.

Muut sovitut osallistujat voisivat liittyä meidän välillemme perustettavaan kahdenväliseen neuvotteluraiteeseen.

Koska sota käydään Euroopassa ja koska Ukraina tarvitsee turvallisuustakeita samalla kun tekin haette turvallisuustakeita itsellenne, olisi loogista ottaa mukaan ne, jotka todella voivat toimia takaajina.

Uskomme, että Euroopan pitäisi olla osa tätä prosessia – niiden, joilla todella on kyky vaikuttaa tilanteeseen.

Uskomme myös, että Yhdysvaltojen on oltava osa prosessia. Tämä voisi auttaa rakentamaan uuden turvallisuusarkkitehtuurin meidän osallemme maailmaa.

Olemme jo kokeneet monia sopimuksia Venäjän kanssa, mukaan lukien Minskin sopimukset, jotka lopulta epäonnistuivat. Siksi meidän täytyy ensin löytää suorat vastaukset välillemme jääneisiin kysymyksiin eikä piiloutua vaikeilta asioilta kaavojen, teknisten työryhmien tai loputtomiin kuluvan sukkuladiplomatian taakse.

Sotanne on pysyvästi erottanut Ukrainan ja Venäjän toisistaan.

Etulinja on tänään se linja, josta diplomatian on alettava.

Ukraina on valmis täydelliseen tulitaukoon neuvottelujen ajaksi. Tämä on vakiintunut käytäntö, ja nykyiset Iraniin liittyvät tapahtumat vain vahvistavat tämän näkökohdan. Yritys luoda todellinen hiljaisuus on paras tapa aloittaa keskustelu toistemme kanssa. Uskomme, ettei kyse olisi vain yrityksestä, vaan aidosta tulitauosta – jos se on sitä, mitä te haluatte.

Tiedätte, että Yhdysvalloilla on kyky valvoa tulitaukoa sillä linjalla, johon vihollisuudet pysähtyvät.

Ukraina on valmis kaikkien sotavankien vaihtoon, ja tästä voisi tulla hyvä esinäytös sodan päättämiselle.

Vakavia toimia on tehtävä sodan aikana pois viettyjen siviilien ja lasten palauttamiseksi.

Meidän on määritettävä, millainen tulevaisuus odottaa ukrainalaisten ja venäläisten tulevia sukupolvia.

Jos ette henkilökohtaisesti päädy siihen johtopäätökseen, että tämän sodan lopettamisen aika on tullut, Ukraina jatkaa taistelua olemassaolostaan. Meillä tulee olemaan tukijamme.

Mutta myös teidän on taisteltava yhä kovemmin omasta olemassaolostanne – ei Venäjän, vaan omanne. Tämä ei ole uhka minulta tai Ukrainalta. Se on Venäjän historian tosiasia, jonka tunnette hyvin: kun Venäjä väsyy, muutos tulee.

Me voimme työskennellä tuon väsymyksen eteen.

Te voitte lopettaa sotanne.

Ikuinen muisto kaikille niille, joiden hengen tämä sota vei.

Kunnia Ukrainalle!

Mirja Kivimäki MTV Uutiset Mirja Kivimäki on MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja taustaltaan entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja. Hän seuraa monipuolisesti kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä puolustussektoria. Ole yhteydessä, jos haluat antaa näihin kytkeytyviä uutisvinkkejä.

Tässä on Zelenskyin kirje Putinille sanasta sanaan | MTV Uutiset