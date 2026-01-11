Suomalaisjuoksija Mustafe Muuse äityi sunnuntaina hyvään vireeseen Espanjan Valenciassa ja juoksi kymmenen kilometrin maantiejuoksun Suomen ennätyksen 27.51.

Hänen syksyllä Ranskan Lillessä juoksemansa aiempi SE-aika oli 28.16.

– Ihan hyvä kisa. Nyt on ollut vähän ongelmia takareidessä ja pohkeessa ja piti lentää vuoristoleiriltä kotiin aikaisemmin. Olen kuitenkin hyvässä kunnossa, joten päätin vaan puskea kisan läpi, Muuse kertoi Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

– Aloitin vähän rauhallisemmin ja juoksin ensimmäiset viisi kilometriä 13.56. Vedin juoksussa kolmatta ryhmää. Juoksun aikana en oikein päässyt vikalle vaihteelle. Takareisi ei antanut myöten.

Ruotsin Andreas Almgren voitti Euroopan ennätyksellä 26.46, Etiopian Khairi Bejiga (26.52) oli toinen ja Kenian Victor Kipruto Togom (27.18) kolmas.

Muuse oli hyvävauhtisen kilpailun 33:s, mutta hän kuvaili ennätyksen olevan "steppi eteenpäin".

– Ehkä olisi pitänyt ottaa alku vähän kovemmin, että olisin päässyt siihen 27.40-vauhtia juosseeseen kakkosryhmään, mutta olen ihan tyytyväinen.

Nathalie Blomqvist keskeytti naisten kilpailun kuuden kilometrin kohdalla. Hän kärsi aiemmin viikolla flunssaoireista.