Alisa Vainio on juossut maratonin naisten Suomen ennätyksen Espanjan Sevillassa. Uusi Suomen ennätys kirjataan aikaan 2.20.39. Vainio juoksi vakuuttavasti kilpailun voittoon.

Vainio paransi omissa nimissään ollutta vanhaa Suomen ennätystä (2.20.48) yhdeksällä sekunnilla. Vainio juoksi edellisen ennätyksen joulukuussa Valenciassa. Vainio paransi samalla myös nimissään ollutta Pohjoismaiden ennätystä.

SE-parannus on Vainiolle kolmas reilun neljän kuukauden sisään.

Sevillan maratonin voitto on Vainion uran ensimmäinen suuren kansainvälisen kisan voitto. Hän oli ykkönen 1.17 minuutin erolla kakkoseen. Hän on ollut viime aikoina huippuvireessä. Vainio oli viime vuoden loppukesästä MM-maratonin paras eurooppalainen ja kokonaiskisan viides.

Päivitys klo 11.59: Korjattu ennätysaikaa sekunnilla, kun kisajärjestäjät tarkensivat lopullista tulosta.