Maratonin Suomen ennätyksen ja Sevillan kilpailun voiton vakuuttavasti juossut Alisa Vainio puhkui itsevarmuutta maaliintulonsa jälkeen.

Vainion uusi Suomen ennätys kirjataan aikaan 2.20.39. Hän tiputti uhkaajansa muutamia kilometrejä ennen maalia ja paineli ykköseksi Espanjassa.

– Kisa oli hyvä. Tunsin itseni todella vahvaksi. Vauhti oli vakaa. Minulla oli hyvä porukka, jossa juosta, Vainio totesi MTV Katsomon haastattelussa.

Vainion viimeinen 1,5 kilometriä näytti jo tv-kuvien perusteella melkoiselta taistelulta. Hän kuitenkin rutisti itsestään kaiken irti ja pystyi parantamaan omissa nimissä ollutta SE:tä yhdeksällä sekunnilla.

– Olen todella iloinen. Olen vahva ja minusta tuntui, että voin tehdä mitä vain, hän puhkui iloisen itsevarmasti kisan käänteistä.

Vainion tekeminen on ollut viime aikoina todella väkevää. Suomen ennätyksen parannus on kolmas noin neljään kuukauteen. Myös Pohjoismaiden ennätys on Vainion nimissä.