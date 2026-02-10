Jasmi Joensuun putoaminen sprintin alkuerissä oli suuri pettymys. Joensuusta kaavailtiin ennakolta päivän suomalaismenestyjää Johanna Matintalon ohella.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää Jasmi Joensuun karsiutumista alkuerissä valtavana pettymyksenä. Joensuu jäi alkuerässään kolmanneksi, kun kultamitalisuosikki Jonna Sundling ja kiritykki Kristine Skistad nappasivat jatkopaikat.

Joensuun aika ei riittänyt vertailussa jatkoon, joten hänen haaveensa sprinttimenestyksestä kaatuivat siihen.

– Olihan tämä karmaiseva yllätys. Katsoin alkuerien jälkeen, että Jasmi on sellaisessa kunnossa, että voi taistella mitaleista tänään. Sprintti on yllätyksellinen laji.

Aika-ajoissa Joensuu oli koko porukan neljänneksi nopein. Suomalainen jäi kirissä Skistadille vasta loppumetreillä, mutta Isometsä huomasi pahaenteisiä merkkejä jo reitin nousuosuuksilla.

– Erän aikana alkoi näyttää huolestuttavalta, kun Jasmilla vähän mäessä näytti vaikealta, ja Skistad on kuitenkin niin kova lopussa, Isometsä tuumailee.

Joensuu sai valita koko porukan neljäntenä alkueräpaikkansa. Hän nappasi paikan ensimmäisestä erästä, joka on yleensä aina ennakolta kovatasoisin.

– Erävalinnalla voi tietenkin jossitella. Tapana on, että kärkihiihtäjät ottavat pidemmän palautumisajan vuoksi paikan siinä ensimmäisessä erässä, ja nyt se sitten kostautui Jasmille. Helppoa olisi olla jälkiviisas, että ei olisi ehkä kannattanut, mutta en näe sellaisella suurta arvoa tässä vaiheessa, Isometsä summaa.

Joensuun painaessa oman valintansa Sundling oli jo ilmoittautunut samaan erään. Peräti yhdeksän sekuntia kärjestä aika-ajoissa jääneen Skistadin valinta oli kuitenkin tässä vaiheessa vielä arvoitus.