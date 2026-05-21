Oikeus jatkaa tänään niin kutsutun Jokelan pulkkamurhan käsittelyä. Paloittelumurhasta syytetyn 36-vuotiaan miehen mielentilatutkimus on nyt valmistunut.
MTV Uutiset seuraa oikeuskäsittelyä paikan päällä Hyvinkäällä.
Syyttäjä vaatii 36-vuotiaalle Tuusulan Jokelassa asuneelle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Henkirikoksen uhrina kuoli 36-vuotias hyvinkääläisnainen, jota epäilty kertoi pitäneensä "ihan hyvänä ystävänään".
Henkirikos tapahtui lokakuun 2024 lopussa.
Syyttäjän mukaan mies piti naista vankina asunnossaan puolentoista viikon ajan ja pahoinpiteli tätä koko vankeusajan poikkeuksellisen julmalla tavalla. Syyttäjän mukaan mies tappoi naisen lopulta puukottamalla tätä eri puolille kehoa.
Surmattuaan uhrinsa mies paloitteli tätä usean päivän ajan. Oikeuslääkärin arvion mukaan paloittelu alkoi mahdollisesti uhrin vielä eläessä.
Rikos paljastui, kun kaksi läheisellä metsäalueella mönkijöillä ajellutta miestä havaitsi epäilyttävän näköisiä muovisäkkejä lammessa. Poliisi löysi säkeistä uhrin ruumiinosia.
Lue aiempi juttu: "Pulkkamurhasta" syytetty mielentilatutkimukseen – vangitsi ja tappoi naisen tahallaan
Odotettavissa tuomio
Syyttäjän mukaan tekijä yritti kätkeä vainajan peitelläkseen tekoaan. Vainajan osia mies rahtasi lammelle useilla eri kerroilla esimerkiksi repussaan ja sinisessä muovipulkassa vetämällä.
Rikoksen motiivi oli riita pienestä huumemäärästä, jonka mies uskoi uhrin varastaneen häneltä.
Syytetty myöntää ison osan tapahtumista, mutta kiistää tarkoituksellisen tappamisen.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli tapahtumia vuosi sitten toukokuussa.
Syytetty pyysi päästä mielentilatutkimukseen.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi asiasta välituomionsa kesäkuun 2025 alussa. Samalla se suostui syytetyn vaatimukseen mielentilatutkimuksesta.
Tuolloin oikeus katsoi välituomiossaan, että mies aiheutti naisen kuoleman tahallisesti.
Nyt mielentilatutkimus on valmistunut ja oikeuden on tarkoitus ottaa kantaa myös rikosnimikkeeseen.