Jarmo Lindberg koki pettymyksen kokoomukseen heti edustajauransa alussa: "Tuntui erikoiselta"

3:33 Katso myös: Jarmo Lindberg ja muutamat muut uudet kansanedustajat kertoivat tuntemuksistaan 11.4.2023.

Julkaistu 47 minuuttia sitten

MTV UUTISET

Jarmo Lindberg koki eduskuntavaalikampanjansa aikana pankkiongelmia ja uhkaavan tilanteen. Hän koki aloittelevana kansandustajana heti pettymyksen kokoomukseen. Kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) kertoo tuoreessa muistelmakirjassaan, että ensimmäisenä häntä pyysi ehdolle eduskuntavaaleihin 2023 Liike Nyt:n Harry "Hjallis" Harkimo. Kirjan perusteella Harkimo otti Lindbergiin yhteyttä keväällä 2022 ja kokoomus noin kuukautta myöhemmin. Lindberg päätti lopullisesti syyskuussa 2022 lähtevänsä ehdolle kokoomuksen riveistä. – Hjallis oli pettynyt, mutta ymmärsi perusteluni. Olen sen jälkeenkin ollut Hjalliksen kanssa hyvissä väleissä, joten mitään ei jäänyt hampaankoloon, kertoo Lindberg. Lindberg perustelee ylipäätään ehdolle lähtemistään sillä, että halusi olla mukana historiallisessa turvallisuuspoliittisessa murroksessa, kun Suomi hakeutui puolustusliitto Natoon. Lue myös: Konsulttikohusta moitteet saanut Puolustusvoimien ex-komentaja Lindberg kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi Pankilta ongelmia kampanjalle Vaalikampanjan aikaisista ongelmista Lindberg kertoo kärsineensä stressistä erityisesti pankkiasiointiin liittyen. Lindberg oli ollut eläkkeellä Puolustusvoimien komentajan tehtävistä jo useamman vuoden, mutta häntä pidettiin pankissa yhä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, koska toimi valtion enemmistöomisteisen Fintraffic Lennonvarmistus -yhtiön hallituksessa. Kyseinen status lisää byrokratiaa pankkiasioinnissa. – Siitä alkoi useita viikkoja kestänyt vääntö erään pankin kanssa. Emme saaneet tukiyhdistykselle tiliä, joten emme voineet ohjata tukirahoja minnekään. Lopulta tilanne alkoi uhata tärkeitä puhetilaisuuksiamme, joten päätimme vaihtaa pankkia. Kampanja oli mennä metsään, ennen kuin se oli edes alkanut, kertoo Lindberg.

Uhkaava tilanne, mutta Supon päivystys kiinni

Lindberg kertoo kirjassa myös vaalikampanjansa aikana kokemastaan uhkaavasta tilanteesta vuosaarelaisessa ravintolassa Helsingissä.

Lindbergin mukaan hänen puheilleen tuli noin 40-vuotias siististi pukeutunut mies.

– Hän sanoi rauhallisesti, että monet vastustavat Suomen Nato-jäsenyyttä ja yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. He olisivat tarvittaessa valmiita myös aseellisiin toimiin, ja heillä oli apua ulkomailtakin. Hänen poikansakin oli mukana toiminnassa. Kysyin, keitä vastaan he olisivat valmiita toimimaan – eduskuntaako? Hän vastasi myöntävästi, kertoo Lindberg.

Lindberg yritti etsiä miestä ravintolasta tilaisuudessa pitämänsä puheen jälkeen, mutta tuloksetta. Hän yritti paluumatkalla tilaisuudesta turhaan saada yhteyttä poliisin ja Suojelupoliisin päivystykseen.

– Lähdin ajamaan Sipooseen, mutta pysähdyin tien varteen ja yritin soittaa poliisin päivystykseen. Se oli sulkeutunut neljältä. Sitten yritin soittaa Supon päivystykseen, mutta sielläkin oli lähdetty viikonlopun viettoon, kirjoittaa Lindberg.

Lindberg teki ilmoituksen verkkosivuilla Supoon, josta palattiin asiaan seuraavan viikon alussa.

Pettyi kokoomukseen hallitusneuvotteluissa

Kansanedustajaksi valintansa jälkeen Lindberg pettyi kokoomuksen toimintaan hallitusneuvotteluissa, sillä ensimmäisen kauden kansanedustajia ei neuvotteluihin päästetty.

– Minulla ei ollut maanpuolustukseen liittyviin neuvotteluihin käytännössä mitään näkyvyyttä, mikä tuntui erikoiselta. Osa kokoomusväestä istui viikkoja Säätytalolla aamusta iltaan, kun taas muut olivat enemmän tai vähemmän vapaalla ja tietämättömiä asioiden kulusta – varsinkin tulokkaat. Annoimmekin palautetta siitä, rakennetaanko näin yhtenäistä joukkuetta, kirjoittaa Lindberg.

Hän kuitenkin kiittää kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa siitä, että hän kutsui aloittelijatkin välillä Säätytaloon evästettäviksi.

”Silloin emme vielä tienneet – Jarmo Lindbergin muistelmat” -kirjan (WSOY) ovat kirjoittaneet Jarmo Lindberg ja Hannu Laakso.

