Haastajat kritisoi Leijonien MM-lohkon tasoa | MTV Uutiset

Jere Hultin

– USA oli sanalla sanoen aivan kuutamolla.

– Kyllä tänne päähän olisi Tshekkiä tai Ruotsia nyt lohkojaossa ehdottomasti sellaisen kiimaisuuden perään huutaen kaivattu, Hultin muotoilee.

Uudessa Haastajat-vodcastissa toimittajat Jere Hultin ja Kasperi Kunnas iskevät kiinni kuumimpiin, puhuttavimpiin ja olennaisimpiin urheilumaailman aiheisiin. Se on katsottavissa ilmaiseksi MTV Katsomossa.

Kunnas huomauttaa, että Venäjän putoaminen kansainvälisestä jääkiekosta sotatoimiensa takia sekä "USA:n C-luokan joukkue" pudottavat automaattisesti turnauksen tasoa.

– Jos joskus ovat alkulohkot tuntuneet pitkiltä, niin kyllä nyt jotenkin tuntuu, että on tämä puuduttavaa.

– Kyllä minulla on ikävä sitä vanhaa formaattia. Nyt tulee vähän tämmöinen setämiesolo tästä, kun kaivataan vanhoja aikoja. Välilohkot tuovat enemmän jännitettä jo niihin ensimmäisiin peleihin. Yksi heikompi vastustaja putoaa pois, eli laadukkaampia pelejä isossa kuvassa. Mutta tämähän ei tule tapahtumaan, koska IIHF haluaa pitää tästä kultamunia munivasta hanhesta kiinni. Ei näitä ottelumääriä aleta enää vähentää, Kunnas summaa.

Yllä olevalla videolla lisää aiheesta. Haastajat tarttuu uunituoreessa kakkosjaksossa myös Korisliigan alennustilaan sekä Ice Cage -ilmiöön. Jakson voi katsoa kokonaisuudessaan ilmaiseksi MTV Katsomossa!