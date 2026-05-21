New Yorkin Bronxissa avautuu viikonloppuna Muumien oma kesänäyttely. Summer of Moomin -näyttely tuo Tove Janssonin rakastetut hahmot keskelle kaupungin kuuluisaa kasvitieteellistä puutarhaa. MTV pääsi tutustumaan näyttelyyn ennakolta ennen sen avautumista yleisölle.

Sadan hehtaarin kokoinen New Yorkin kasvitieteellinen puutarha tunnetaan muun muassa ikivanhasta metsästään. Täksi kesäksi puutarhaan muuttavat myös suomalaisille tutut Muumit.

– Eiväthän amerikkalaiset tunne Muumeja kovin hyvin, mutta jotkut tuntevat. Täällä on fanipohjaa, ja näemme sen siitä, että tänne myydään paljon muumitavaraa, kertoo Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson.

Jansson on Tove Janssonin veljentytär. Kesänäyttelyssä kävijät voivat kulkea niin sanottua sitaattipolkua, jolle on kerätty ajatuksia ja mietelmiä muumikirjoista. Tekstit ovat englanniksi ja espanjaksi.

Yksi Yhdysvaltojen suurimmista puutarhoista

Bronxin kaupunginosassa sijaitseva massiivinen viheralue on yksi Yhdysvaltojen suurimmista kasvitieteellisistä puutarhoista. Alueella on yli 50 erillistä puutarhaa.

Sophia Janssonin mukaan näyttelyn kautta halutaan tuoda esiin myös suomalaisuutta ja luontoa.

– Meillä Suomessa on se onni, että asumme niin lähellä luontoa. Se on meille itsestäänselvyys, että olemme luonnossa ja osaamme olla siellä. Ajattelimme, että kaupunkilaisille täällä New Yorkissa tämä on todella hyvä paikka tulla hiljentymään. Elämä täällä on hektistä. Täällä voi pysähtyä tarkkailemaan luontoa ja toivottavasti oppia jotain, Jansson sanoo MTV:lle.

Muumihahmot ovat seikkailleet Yhdysvalloissa ennenkin. Viime vuonna Muumeihin pääsi tutustumaan New Yorkin Brooklynin keskuskirjastossa, ja kirjakauppaketju Barnes & Noble myy muumikirjoja.

Näyttely avautuu yleisölle viikonloppuna, mutta jättimäinen ruohikolla makoileva muumipeikko herätti jo huomiota näyttelyalueen ulkopuolella.