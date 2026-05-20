USA:n vaikeudet ovat jatkuneet ottelussa Saksaa vastaan.

Edellisessä ottelussaan Suomelle 2–6 hävinneellä Yhdysvalloilla on jääkiekon MM-kilpailuissa kolmesta koitoksessa kasassa vasta kolme pistettä. USA räpiköi A-lohkossa pudotuspelisijojen ulkopuolella.

Takkuista Yhdysvalloilla on ollut myös neljännessä ottelussaan, jossa vastassa on Saksa.

Moritz Seiderin ensimmäisessä erässä Saksalle iskemän ottelun avausmaalin jälkeen USA nousi 2–1-johtoon Isaac Howardin ja Max Sassonin osumilla.

Sen jälkeen Saksa kuitenkin rynnisti. Siltä hylättiinkin toisessa erässä USA:n valmentajan haaston jälkeen yksi maali paitsion myötä, mutta Frederik Tiffels ja Marc Michaelis kihauttivat hyväksytysti.

Tiffels riisti kiekon hyökkäysalueen keskustassa ahnaasti USA-hyökkääjä Sam Laffertyn jaloista ja maalasi. Michaelis kuritti USA:ta suorahyökkäyksestä.