Venäjän presidentti päätti vierailunsa Kiinassa keskiviikkona vain päiviä Yhdysvaltain presidentin vierailun jälkeen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lähti keskiviikkona Kiinasta vierailtuaan maassa kahden päivän ajan. Putin tapasi presidentti Xi Jinpingin, jonka myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut muutamaa päivää aiemmin.

Xi toivotti sekä Trumpin että Putinin tervetulleeksi Pekingiin muun muassa kunniavartiolla ja lasten avulla. Trump sai kierroksen puutarhassa, kun Putinille esiteltiin valokuvanäyttelyä.

Tapaamisissa myös toki neuvoteltiin. Kiina ja Venäjän väliset neuvottelut päättyivät yli 20:een kauppa- ja teknologiasopimukseen. Yhdysvallat taas sopi muun muassa Boeing-matkustajakoneiden kaupasta Kiinan kanssa.

Uutistoimisto Reutersin tekemä ja MTV Uutisten täydentämä videovertailu näyttää, miten samankaltaiset, ja toisaalta eroavat, Putinin ja Trumpin vastaanotot Pekingissä olivat.

