Viime joulukuun alussa erään kerrostaloasunnon ovikello soi. Oven avaamisella tuntemattomalle oli järkyttävät seuraukset.

Helsingin Konalassa asunnossa oli vietetty iltaa porukalla ja käytetty päihteitä. Ovikelloa rimputtaneelle 33-vuotiaalle miehelle asunto ja siellä olijat olivat täysin vieraita.

Kun 49-vuotias mies avasi oven, hän ehti astua vain muutaman askeleen taaksepäin. Tulijalla oli kädessään katkaistu haulikko, jolla hän ampui ovenraosta miestä polveen.

Sitten haulikkomies marssi asuntoon, herätti sohvalla nukkuneen toisen miehen ja ampui tätäkin haulikolla jalkaan.

Tämän jälkeen 33-vuotias pakeni paikalta.

Poliisi tavoitti pakosalle lähteneen miehen samana yönä. Myös miehen käyttämä laiton ase löytyi erikoisesta paikasta Vantaalta.

Jalkavamma vei hengen

Oikeudessa 33-vuotias ei kertonut järkeenkäypää syytä teolleen.

Hän puhui pieleen menneistä huumekaupoista ja toisaalta panttivangeiksi joutuneiden ihmisten pelastamisesta asunnosta.

Joka tapauksessa haulit aiheuttivat järkyttävää jälkeä. Oven avannut mies sai jalkaansa erittäin vakavat vammat, joiden takia verta oli kaikkialla.

Poliisit ja ensihoito yrittivät auttaa uhria, mutta hän kuoli, kun häntä oltiin siirtämässä ambulanssiin.

Syyttäjä vaati 33-vuotiaalle miehelle rangaistusta taposta ja tapon yrityksestä. Helsingin käräjäoikeus katsoi, että mies syyllistyi syytteen mukaisiin tekoihin.