Artturi Lehkosen edustama Colorado Avalanche kärsi 2–4-kotitappion Vegas Golden Knightsille jääkiekon NHL:n läntisen konferenssin ensimmäisessä finaalissa.
Vegas lähti karkumatkalle ottelun toisessa erässä. Dylan Coghlan osui ajassa 32.39, ja reilut kaksi minuuttia myöhemmin asialla oli jo pudotuspelien 10. osumansa tehnyt Pavel Dorofejev. Lehkonen seurasi molempien maalien syntyä aitiopaikalta.
Brett Howden lisäsi vieraiden johtoa päätöserän alussa. Valeri Nitshushkin ja Gabriel Landeskog toivat isännille vielä toivoa, mutta Nic Dowd päätti Avalanchen pyristelyn osumalla tyhjään maaliin.
Lehkonen palasi tositoimiin oltuaan kaksi viimeistä Minnesota-sarjan ottelua sivussa loukkaantumisen takia. Coloradolta puuttui sen tähtipuolustaja Cale Makar. Avalanchen toinen suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta ei mahtunut kokoonpanoon.
Sarja jatkuu Coloradossa Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.