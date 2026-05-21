Tekoälyn huima kehitys näkyy myös siruvalmistajan tuloksessa.
Tekoälyalalla käytettäviä siruja valmistavan teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Tulos on yhtiön mukaan 85 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.
Nvidian nettotulos kasvoi 58,3 miljardiin dollariin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden samasta ajanjaksosta.
Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja.