Kutsumattoman vieraansa noin sadalla miekaniskulla tappanut 29-vuotias mies sai tuomion murhasta. Turun hovioikeus piti miestä syyntakeisena.

Poikkeuksellinen rikos tapahtui lokakuussa 2024 Tampereen Nekalassa.

Muutamaa päivää ennen henkirikosta 29-vuotias päästi asuntoonsa kodittoman miehen, joka pyysi saada ladata kännykkäänsä. Koditon 45-vuotias mies jäi yöksi ja erilaisin verukkeisiin vedoten vielä tämän jälkeenkin.

Asunnossa asuva mies suhtautui todistajien mukaan ystävällisesti, mutta pelokkaasti ailahtelevaan ja aggressiiviseen vieraaseensa. Mies tuntui hermostuvan pienistäkin syistä ja myös ilman syytä.

Vaikutti harhaiselta

29-vuotiaan mukaan kutsumaton mies vaikutti harhaiselta. Hän puhui esimerkiksi eri ihmisistä "vasikoina" ja hänen mielestään ohi ajaneet auton kuulostivat poliisiautoilta.

Muutamaa päivää ennen henkirikosta ei-toivottu vieras alkoi syyttää isäntäänsä siitä, että tämä oli vienyt hänen tupakkansa.

Vieras tempaisi käteensä puukon ja uhkaili sillä 29-vuotiasta. Puukolla huitominen aiheutti naarmun 29-vuotiaaseen.

– Seuraava menee kahvaa myöten, 29-vuotias kertoi vieraansa uhanneen.

Tilannetta todisti myös 29-vuotiaan miehen naispuolinen ystävä, ja kaksikko joutui pakenemaan asunnosta puukkouhkailun seurauksena.

Isäntä pelkäsi vierastaan

Henkirikosta edeltävä iltana 29-vuotiaalla oli kylässä kaksi ystävää. Yöllä 45-vuotiaalle ei-toivotulle vieraalle ja toiselle 29-vuotiaan ystävistä tuli sanaharkkaa.

Kutsumaton vieras alkoi jälleen riehua ja löi nyt isäntäänsä monitoimityökalun vasaralla jalkoihin.

Jälleen isäntä pakeni ystäviensä kanssa asunnosta. Kolmikko soitti hätäkeskukseen, mutta kun poliisi saapui paikalle, 29-vuotias ei halunnutkaan partion vievän ei-toivottua vierasta mukanaan.

Myöhemmin mies kertoi oikeudelle, että pelkäsi kutsumattoman vieraan kostavan hänelle.