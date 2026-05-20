Yhdysvallat on kohdistanut paineita Kuubaan Trumpin toisella kaudella.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa.
Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, kun hän ylisti Yhdysvaltojen oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raul Castroa vastaan.
Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Maan vt. oikeusministeri Todd Blanche ilmoitti Castron joutuvan sinne joko omasta tahdostaan tai muulla tavalla.