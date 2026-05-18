Tapon jälkeen mies kaltoinkohteli naisen ruumista ja hylkäsi sen talviselle parvekkeelle.
Miestä syytetään kumppaninsa kuristamisesta Kokkolassa viime helmikuussa.
Syyttäjän mukaan mies oli kuristanut naista kurkusta ja istunut hänen rintakehällään parin yhteisessä asunnossa, kunnes nainen oli mennyt elottomaksi ja kuollut.
Syyttäjän käsitys on todisteiden perusteella se, että teon motiivina olisi ollut miehen ja naisen välinen riita.
Mies myöntää kuristamisen. Hän kertoo, ettei hänen tarkoituksenaan ollut uhrin tappaminen, vaikka hänen on täytynyt pitää kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä seurauksena.
Järkyttävää ruumiin turmelua
Syyttäjän mukana mies oli naisen tapon jälkeen viiltänyt uhria kahdesti veitsellä kasvoihin ja lyönyt vatsaan 12 kertaa. Teräase oli jätetty pystyyn uhrin vatsaan.
Ruumista oli lisäksi kuljeteltu syyttäjän mukaan asunnon olohuoneen ja kylpyhuoneen välillä ja lopulta siirretty asunnon parvekkeelle, mistä poliisi sen löysi. Miestä syytetään tämän osalta hautarauhan rikkomisesta.
Naisen kuoleman jälkeen naisen pankkikortilta oli nostettu yhteensä 700 euroa, minkä osalta miestä syytetään maksuvälinepetoksesta. Mies kiisti rikoksen ja väitti, että hänellä oli naisen suostumus menettelyyn, jolla oli maksettu heidän rahalainojaan.
Tekoa edeltäneenä tammikuuna miehen syytetään ajaneen raskaassa humalassa ja ilman ajokorttia naisen omistaman henkilöauton päin kokkolalaista valotolppaa, joka katkesi törmäyksen voimasta.
Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 10,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
Mediatietojen mukaan kolmekymppisen naisen tappaneella,