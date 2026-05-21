Kuusikerroksisesta kerrostalosta Riekontiellä evakuoitiin ainakin 12 ihmistä.
Haminassa on evakuoitu useita ihmisiä kerrostalossa syttyneen huoneistopalon takia, kerrotaan Kymenlaakson pelastuslaitokselta STT:lle.
Päivystävä palomestari Antti Kosonen kertoo, että kuusikerroksisesta kerrostalosta on tullut ulos ainakin 12 ihmistä. Hänen mukaansa osa on ensihoidon tarkastettavana.
Tulipalo syttyi kolmannessa kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa, joka paloi palomestarin mukaan täysin. Alkupalo on sammutettu ja pelastuslaitos poistaa savua porrashuoneesta.
Pelastuslaitos sai hälytyksen Riekontiellä syttyneestä tulipalosta neljältä aamulla.