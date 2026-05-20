Joel Pohjanpalo nostatti maalillaan Palermon toiveita mutta nousuhaaveet kaatuivat.
Serie B:n maalikuninkuuden tällä kaudella voittaneen Joel Pohjanpalon edustama Palermo taisteli noususta Italian jalkapallon pääsarjaan Serie A:han.
Catanzaro löi kuitenkin Palermon nousukarsinnat käynnistäneessä välierien avausosassa 3–0, ja Palermolla riitti kirittävää toiseen osaan.
Toivonkipinä syttyi, kun Pohjanpalo vei Palermon puskumaalilla 1–0-johtoon keskiviikkona jo kolmannella peliminuutilla.
Huippupaikkoja piisasi, ja tolppaakin Palermo kolisutteli ennen kuin Rui Modesto teki 2–0 isännille 88. minuutilla.
Aika kävi vähiin, eikä kolmatta maalia tullut.
Palermo koki karvaan pettymyksen. Catanzaro vei välierät maalein 3–2 ja jatkaa kaksiosaiseen nousufinaaliin Monzaa vastaan.
Palermo oli sijoittunut Serie B:n runkosarjassa neljänneksi, Catanzaro viidenneksi. Monza oli kolmas.