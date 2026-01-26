Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä Espoon Soukanniemessä viime toukokuussa tapahtunutta henkirikosta.

62-vuotiaan helsinkiläismiehen syytetään murhanneen liikekumppaninsa, 56-vuotiaan toimitusjohtajamiljonäärin tämän kodissa. Henkirikos tapahtui viime toukokuun 7. päivä, kun epäilty meni uhrin kotiin Soukanniemeen.

MTV:n tietojen mukaan teko tapahtui arvotalon eteisessä. Epäilty iski uhria rakennuspuukolla useita kertoja ja viilsi myös kaulan.

Miehet tunsivat toisensa vuosikymmenten ajalta ja toimivat yhdessä useassa yrityksessä. Epäilty kuvaili takavuosina uhria parhaaksi ystäväkseen.

Poliisitutkinnassa selvisi, että miesten välit olivat kiristyneet parin viime vuoden aikana useista seikoista johtuen, mikä lopulta johti henkirikokseen. Syytetty koki joutuneensa kusetuksen uhriksi, poliisi kuvaili.

Tutkinnan aikana tuli ilmi viitteitä vakaasta harkinnasta ja teon suunnitelmallisuudesta. Asiaa tutkittiin murhana myös tekotavan erityisen raakuuden ja julmuuden takia.

Tänään oikeudessa liikekumppanille luetaan syyte murhasta. MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntiä tässä artikkelissa.