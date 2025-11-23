Poliisi on saamassa valmiiksi Espoon Soukanniemessä toukokuussa tapahtuneen epäillyn murhan esitutkinnan.

62-vuotiaan helsinkiläismiehen epäillään puukottaneen hengiltä liikekumppaninsa, 56-vuotiaan toimitusjohtajamiljonäärin tämän kodissa.

Miehet tunsivat toisensa vuosikymmenten ajalta ja toimivat yhdessä useassa yrityksessä. Epäilty kuvaili takavuosina uhria parhaaksi ystäväkseen.

Poliisitutkinnassa on selvinnyt, että miesten välit olivat kiristyneet parin viime vuoden aikana useista seikoista johtuen, mikä lopulta johti henkirikokseen.

– Teosta epäilty on kertonut joutuneensa kusetuksen uhriksi, tutkinnanjohtaja Tero Tonteri sanoo MTV:lle.

Tonterin mukaan tutkinnassa on tullut ilmi viitteitä vakaasta harkinnasta ja teon suunnitelmallisuudesta.

Epäilty oli poliisin mukaan etukäteen päättänyt tappaa uhrin, kun hän meni keskiviikkona 7. toukokuuta tämän kotiin Soukanniemessä. Asiaa on tutkittu murhana myös tekotavan erityisen raakuuden ja julmuuden takia.

MTV:n tietojen mukaan teko tapahtui arvotalon eteisessä. Epäilty iski uhria rakennuspuukolla useita kertoja ja viilsi myös kaulan.

Epäilty on edelleen väittänyt poliisille, ettei muista itse teosta mitään. Hän oli teon tehdessään selvinpäin.

62-vuotiaan poika oli mennyt henkirikoksen jälkeen talolle ja hän oli se, joka ilmoitti teosta hätäkeskukseen. Poliisi otti epäillyn kiinni tekopaikalta.

Hänen puolustusasianajajansa keväällä antaman lausunnon mukaan 62-vuotias mies on "äärettömän pahoillaan tapahtuneesta".