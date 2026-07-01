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Saitko puhelun oudosta numerosta? Näin tarkistat, onko kyseessä huijaus

Ulkomailta tulevat huijauspuhelut ovat lisääntyneet, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry tiedotteessaan. Pixabay

Julkaistu 01.07.2026 09:58

Petra Tuominen

Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa huijausviesteistä ja -puheluista. Suomalaisille saapuu tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon huijausviestejä ja ulkomailta tulevia huijauspuheluita, Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan. Lue myös: Saitko ilmoituksen saapuvasta paketista? Nyt tarkkana: "Viesti voi vaikuttaa täysin normaalilt Huolestuttavan paljon huijauksia julkkisten nimissä Liiton kehittämän Kilpi-sovelluksen havaintojen perusteella liikkeellä on nyt myös huolestuttava ilmiö, jossa julkisuuden henkilöiden nimiä käytetään uhkaavissa huijausviesteissä. Esimerkiksi artisti Lauri Tähkän nimissä on lähetetty sähköposteja, joiden aiheena on ollut: "Lähetän tämän Facebook-kavereillesi. Älä yritä, lähetä minulle parempi vastausviesti nyt." Viestin lähettäjäosoitteena on käytetty Gmail-osoitetta lauritahkaNNN@gmail.com, jossa NNN on numerosarja. Osoite ei liity artistiin. Telemarkkinointliiton mukaan tällaisissa viesteissä pyritään usein herättämään vastaanottajassa pelkoa, häpeää tai kiireen tunnetta, jotta hän vastaisi viestiin tai toimisi huijarin toivomalla tavalla. Lopullisena tavoitteena on yleensä saada vastaanottaja maksamaan rahaa.

Jos viesti tuntuu uhkaavalta tai oudolta, siihen ei kannata vastata eikä sen linkkejä tule klikata, muistuttaa Suomen Telemarkkinointiliitto.

Julkkishuijausten lisäksi yleisiä ovat nyt erilaiset viranomaishuijaukset. Viestejä on lähetetty muun muassa Suomi.fi-palvelun ja Elisan nimissä.

Huijauspuheluita ulkomailta

Ulkomailta tulevia huijauspuheluita on viime aikoina raportoitu erityisesti Saksasta (+49), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Tanskasta (+45), Iso-Britanniasta (+44), Sveitsistä (+41), Italiasta (+39), Maltalta (+356), Irlannista (+353), Belgiasta (+32), Hollannista (+31), Marokosta (+212) ja Kanadasta (+1).

Näiden lisäksi viimeaikaisiin raportteihin verrattuna uusina maina esiin nousevat Itävalta (+43), Romania (+40), Kypros (+357), Espanja (+34) ja Yhdysvallat (+1).

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokosken mukaan huijauksia tulee suomalaisille samanaikaisesti nyt monesta eri suunnasta.

– Kyse ei ole vain yksittäisistä viesteistä tai puheluista, vaan laajemmasta ilmiöstä, jossa huijarit vaihtelevat jatkuvasti nimiä, lähettäjiä ja yhteydenottotapoja. Siksi epäilyttävissä yhteydenotoissa tärkeintä on olla toimimatta kiireessä, Isokoski neuvoo tiedotteessa.

Näistä merkeistä tunnistaa huijauspuhelun – tarkista numero hakupalvelusta

Telemarkkinointiliitto on jo aiemmin kertonut, että huijauspuhelut voivat olla hyvin erilaisia. Niissä kuitenkin toistuvat tietyt piirteet. Soittaja puhuu vakavaan sävyyn, painostavasti ja vakuuttavasti. Joissain tapauksissa puhelu katkeaa nopeasti, jolloin vastaanottajaa houkutellaan soittamaan numeroon takaisin.

Usein taas puhelun aikana pyydetään vahvistamaan henkilötietoja, pankkitietoja tai kirjautumaan palveluun linkin kautta. Myös automatisoituja puheluita esiintyy, jolloin nauhoitettu viesti pyrkii ohjaamaan kuulijan jatkotoimiin.

Epäilyttävän puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen voi tarkistaa maksutta Telemarkkinointikiellon hakupalvelusta. Palvelu auttaa selvittämään, onko kyseessä tunnettu huijaus- tai häiriöyhteydenotto.

Huijausten lisäksi Kilpi-sovelluksen tietokannassa näkyy myös paljon muita häiritseviä yhteydenottoja liittyen muun muassa erilaiseen puhelinmyyntiin. Lisäksi sovellukseen on tehty jälleen paljon ilmoituksia häiritsevistä aikuisviihdeviesteistä, lainatarjouksista ja online-kasinoiden mainoksista.

Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?

9:45 Huomenta Suomen vieraina Finanssiala ry:n johtaja Niko Saxholm ja Digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku.

Petra Tuominen MTV Uutiset

Onko puhelu oudosta numerosta huijaus? | MTV Uutiset