Suomen Telemarkkinointiliitto ry varoittaa huijausviesteistä ja -puheluista.
Suomalaisille saapuu tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon huijausviestejä ja ulkomailta tulevia huijauspuheluita, Suomen Telemarkkinointiliitto ry kertoo tiedotteessaan.
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Huolestuttavan paljon huijauksia julkkisten nimissä
Liiton kehittämän Kilpi-sovelluksen havaintojen perusteella liikkeellä on nyt myös huolestuttava ilmiö, jossa julkisuuden henkilöiden nimiä käytetään uhkaavissa huijausviesteissä.
Esimerkiksi artisti Lauri Tähkän nimissä on lähetetty sähköposteja, joiden aiheena on ollut: "Lähetän tämän Facebook-kavereillesi. Älä yritä, lähetä minulle parempi vastausviesti nyt."
Viestin lähettäjäosoitteena on käytetty Gmail-osoitetta lauritahkaNNN@gmail.com, jossa NNN on numerosarja. Osoite ei liity artistiin.
Telemarkkinointliiton mukaan tällaisissa viesteissä pyritään usein herättämään vastaanottajassa pelkoa, häpeää tai kiireen tunnetta, jotta hän vastaisi viestiin tai toimisi huijarin toivomalla tavalla. Lopullisena tavoitteena on yleensä saada vastaanottaja maksamaan rahaa.