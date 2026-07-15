Sanna Stellan kertoo tuoreita kuulumisiaan Instagramissa.

Näyttelijä Sanna Stellan kertoi viikko sitten, että häneltä oli leikattu valtava kasvain. Hän on nyttemmin jakanut Instagram-tililleen videon, jonka yhteydessä päivittää kuulumisiaan.

Videolla Stellan keimailee hyväntuulisena kesämekko yllään.

– Mulla menee kuten videossa! Eli hyvin! Okei, vähän esitän parempaa kuin oon ja suoristin ryhtiä, koska jättihaava vetää kasaan, mutta muuten tää on ihan totta! Täältä noustaan! hän kirjoittaa videon yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Stellan kertoo olleensa viikonloppuna alamaissa, mutta tuolloin hänen ystävänsä puuttuivat tilanteeseen ja käskivät hänen alkaa elämään. Itseään hörhöksi kuvaava näyttelijä kertoo saaneensa virtaa myös energiahoidoista.

Samaan hengenvetoon Stellan kiittää lääketiedettä, jonka ansiosta hänellä on kaikki hyvin.

– Ja siis patologin lausunto ei ole vielä tullut, mutta ennuste erinomainen, koska mölli on otettu tuolta pois, mut on kuvattu ristiin rastiin ja mitattu kaikki arvot, lukemat ja numerot, eikä viitteitä leviämisestä ole.