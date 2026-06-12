Klarnan nimissä soitetaan huijauspuheluita. Puhelu kannattaa katkaista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo viikkokatsauksessaan Klarnan nimissä soitetuista huijauspuheluista.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut useita ilmoituksia tapauksista, joissa ulkomaisesta numerosta tulevassa puhelussa soi nauhoite, jossa väitetään puhelun tulevan Klarnasta.

Puhelun vastaanottajalle väitetään, että tällä on kiireellinen 299 euron suuruinen lasku maksamatta.

Jos puheluun reagoi painamalla numeronäppäintä nauhoitteen pyynnöstä, puhelu yhdistyy huijarille.

Kyberturvallisuuskeskus kertoo, että huijari pyytää asentamaan tietokoneelle "KlarnaViewer"-ohjelman todisteeksi maksamattomasta velasta. Todellisuudessa kyseessä on UltraViewer-etähallintaohjelma.

Rikollinen saa uhrin tietokoneen hallintaansa etähallintaohjelmaan syötetyn koodin avulla. Etähallintaa hyväksi käyttäen rikollinen voi varastaa pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muuta arvokasta.

Sulje epäilyttävä puhelu

Jos puhelun sisältö epäilyttää, sulje puhelu ja etsi yrityksen asiakaspalvelun oikea numero ja soita sinne varmistaaksesi, oliko soittaja oikealla asialla, Kyberturvallisuuskeskus neuvoo.

Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.