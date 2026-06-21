Kotiakkujen suosio on ollut kasvussa, mutta laitteita kaupitellaan kuluttajille joskus ylioptimistisilla lupauksilla tuotoista.

Kai Nuotio teki kaupat nopeasti tuhansien eurojen arvoisesta laitteesta, mutta tuli pian katumapäälle. Kaupan purkaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Kouvolan Kuusankoskella asuva Kai Nuotio uskoi tehneensä tammikuun lopussa hyvät kaupat. Hän osti Savon Aurinkoenergia -nimiseltä yritykseltä lähes 15 000 euron hintaisen akuston, jonka avulla hän voisi hankkia lisätuloja kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämiltä sähkön reservimarkkinoilta. Nuotion omakotitalossa on aurinkopaneelit.

– Kaksi myyjää kysyi, ovatko reserviakut tuttuja. Emme olleet vaimon kanssa niistä kuulleetkaan. Sitten he alkoivat myydä niitä kovilla lupauksilla, Nuotio kertoo.

Kovat lupaukset liittyvät siihen, millaisia tuottoja akku voisi tarjota. Kai Nuotion mukaan myyjät sanoivat akun tuottojen vaihtelevan kuukaudessa 150 ja 300 euron välillä.

– Sanoimme aluksi, ettei meillä ole varaa ostaa tällaisia, mutta myyjän mukaan tuotot kattaisivat kuukausittaisen lyhennyksen ja maksuaika olisi viisi vuotta. Sillä perusteella teimme kaupat.

Tuotot jääneet vähäisiksi

Nuotion mukaan myyntitilanne oli myös niin nopea, ettei hän omien sanojensa mukaan ehtinyt kunnolla perehtyä asiaan. Kaupan vahvistaminen kävi nopeasti verkossa ja tekstiviestillä. Vasta rahoitusyhtiön sopimuksesta selvisi, että korko huomioiden maksuaika olikin 15 vuotta ja maksettavaa runsaat 30 000 euroa.

– Se tehtiin siinä yhdellä istumalla. Ei siinä kauaa nokka tuhissut. Siinä oli vähän sellaista hoputuksen makua. Olisi pitänyt antaa enemmän aikaa keskittyä.

Kolmen ensimmäisen kuukauden osalta reservimarkkinatuotot jäivät yhteensä 39 euroon.

Suurin päänsärky on kuitenkin koitunut akuston epävarmasta toimivuudesta. Nuotion mukaan 72 päivän aikana akku on ollut pois toiminnasta 14 päivää. Laite on käytännössä mennyt pois päältä ilman selvää syytä. Toukokuun puolivälin jälkeen hän ei ole pitänyt akkua päällä.