Kotiakkujen suosio on ollut kasvussa, mutta laitteita kaupitellaan kuluttajille joskus ylioptimistisilla lupauksilla tuotoista.
Kai Nuotio teki kaupat nopeasti tuhansien eurojen arvoisesta laitteesta, mutta tuli pian katumapäälle. Kaupan purkaminen on osoittautunut vaikeaksi.
Kouvolan Kuusankoskella asuva Kai Nuotio uskoi tehneensä tammikuun lopussa hyvät kaupat. Hän osti Savon Aurinkoenergia -nimiseltä yritykseltä lähes 15 000 euron hintaisen akuston, jonka avulla hän voisi hankkia lisätuloja kantaverkkoyhtiö Fingridin ylläpitämiltä sähkön reservimarkkinoilta. Nuotion omakotitalossa on aurinkopaneelit.
– Kaksi myyjää kysyi, ovatko reserviakut tuttuja. Emme olleet vaimon kanssa niistä kuulleetkaan. Sitten he alkoivat myydä niitä kovilla lupauksilla, Nuotio kertoo.
Kovat lupaukset liittyvät siihen, millaisia tuottoja akku voisi tarjota. Kai Nuotion mukaan myyjät sanoivat akun tuottojen vaihtelevan kuukaudessa 150 ja 300 euron välillä.
– Sanoimme aluksi, ettei meillä ole varaa ostaa tällaisia, mutta myyjän mukaan tuotot kattaisivat kuukausittaisen lyhennyksen ja maksuaika olisi viisi vuotta. Sillä perusteella teimme kaupat.
Tuotot jääneet vähäisiksi
Nuotion mukaan myyntitilanne oli myös niin nopea, ettei hän omien sanojensa mukaan ehtinyt kunnolla perehtyä asiaan. Kaupan vahvistaminen kävi nopeasti verkossa ja tekstiviestillä. Vasta rahoitusyhtiön sopimuksesta selvisi, että korko huomioiden maksuaika olikin 15 vuotta ja maksettavaa runsaat 30 000 euroa.
– Se tehtiin siinä yhdellä istumalla. Ei siinä kauaa nokka tuhissut. Siinä oli vähän sellaista hoputuksen makua. Olisi pitänyt antaa enemmän aikaa keskittyä.
Kolmen ensimmäisen kuukauden osalta reservimarkkinatuotot jäivät yhteensä 39 euroon.
Suurin päänsärky on kuitenkin koitunut akuston epävarmasta toimivuudesta. Nuotion mukaan 72 päivän aikana akku on ollut pois toiminnasta 14 päivää. Laite on käytännössä mennyt pois päältä ilman selvää syytä. Toukokuun puolivälin jälkeen hän ei ole pitänyt akkua päällä.
Jo pari viikkoa asennuksen jälkeen Nuotio halusi purkaa kaupat. Myyjä eli Savon Aurinkoenergia ei ole kuitenkaan siihen suostunut. Nuotio on vienyt asian kuluttajariitalautakuntaan, ja harkinnassa on myös rikosilmoitus myyjäyrityksestä.
– Kyllä mä meinaan kaikki keinot käyttää. Jos firma on sitä mieltä, että he voivat jättää meikäläisen tällaiseen kuseen, niin teen kaikkeni, että se näkyy.
Maksut jäissä toistaiseksi
Rahoitusyhtiö on suostunut pitämään osamaksut toistaiseksi jäissä, kun kaupan purkaminen on vielä auki. Mutta mikäli sopua ei synny eikä sopimusrikkomusta myyjän osalta todeta, lankeavat maksut Nuotiolle kerralla maksettavaksi korkoineen. Kevät on ollut jupakan takia raskas.
– Todella stressaavalta on tuntunut. Monena yönä en ole saanut unta, kun on näitä asioita miettinyt. Kun oli tarkoitus nimenomaan helpottaa rahatilannetta, eikä tehdä sitä pahemmaksi. Ei mahdu oikeudentajuuni, että voidaan johdatella tekemään tällaiset kaupat, joita ei suostuta purkamaan.
Jälkikäteen ajatellen Nuotio toimisi nyt eri tavalla. Samalla hän antaa vinkin reserviakun hankintaa miettiville.
– Kannattaa pyytää tarjous kirjallisessa muodossa sähköpostiin ja ottaa aikaa siihen tutustumiseen. Ei näköjään kannata keittiön pöydän ääressä lyödä vain kättä päälle kenenkään kanssa, hän hymähtää.
Myyjä: Sopimus käydään läpi etukäteen
Savon Aurinkoenergian toimitusjohtaja Joonas Suursalmi ei kommentoi yksittäistapausta, mutta pahoittelee asiakkaan negatiivista kokemusta. Hän vastasi MTV Uutisten kysymyksiin sähköpostitse.
Toimitusjohtajan mukaan yhtiöllä on vakiintunut malli, jossa sopimus solmitaan rahoitusyhtiön kanssa. Rahoituksen ehdot, mukaan lukien korko ja kulut, ilmenevät hänen mukaansa selkeästi sopimuksesta.
– Käymme rahoitussopimuksen läpi asiakkaan kanssa ja varmistamme, että hän on ymmärtänyt ehdot, Suursalmi kirjoittaa.
Toimitusjohtaja Suursalmen mukaan tarjous tehdään aina kirjallisessa muodossa. Se täytetään asiakkaan luona ja siitä edetään tekemään sopimus. Tarjouksesta ei hänen mukaansa jää tällöin välttämättä asiakkaalle asiakirjaa, koska sähköinen sopimus korvaa sen.
Puheet tuotoista ovat arvioita
Puheita jopa satojen eurojen kuukausituotoista Suursalmi kommentoi sanomalla, että myyntitilanteessa tuotoista saatetaan antaa arvioita. Ne perustuvat Fingridin julkaisemaan markkinadataan.
– Kerromme aina, että toteutuneet tuotot riippuvat reservimarkkinoiden hinnoittelusta ja markkinan tilanteesta eikä tuottoja voida taata, kertoo Suursalmi.
Laitteen toimimattomuudesta hän toteaa yleisellä tasolla, että jos toimitetussa laitteistossa havaitaan vikaa, vika pyritään ensisijaisesti korjaamaan. Tarvittaessa toimitetaan uusi laitteisto takuuajan puitteissa.
Kai Nuotiota toimitusjohtajan kommentit eivät vakuuta. Hänen mukaansa ainakaan hänen tapauksessaan rahoitussopimuksen ehdoista ei kerrottu mitään etukäteen eikä tarjousta tehty kirjallisena.
Valituksia akkukauppiaista kilpailuviranomaiselle
Akkujen myyntitavat ovat herättäneet kuluttajissa laajemminkin ärtymystä. Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa akustojen myynnistä. Viraston mukaan Savon Aurinkoenergian lisäksi yhteydenotoissa on noussut esiin muun muassa Seron -niminen yhtiö.
Seronin toiminnasta KKV julkaisi tiedotteen toukokuussa. Kuluttajilta tulleiden yhteydenottojen mukaan Seron on käyttänyt painostavia ja päätöksentekoa hoputtavia menettelyitä sekä vaikeuttanut mahdollisuutta kotimyyntisopimuksen peruuttamiseen ja sopimuksesta reklamointiin. Kuluttaja-asiamies on kehottanut kuluttajia valppauteen Seronin kanssa asioidessa.
Seron vakuutteli runsas vuosi sitten verkkosivuillaan julkaistussa tekstissä harjoittavansa vastuullista liiketoimintaa ja kiisti harjoittavansa painostavaa myyntiä. ”Yhtiö ei hyväksy työntekijöiltään tai kumppaneiltaan mitään epäasiallisia tai epäeettisiä toimintatapoja”, tiedotteessa todettiin.
Valituksia viivästyksistä ja aggressiivisesta myynnistä
Yhteydenottoja on tullut muistakin alan toimijoista. KKV:n johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan viime aikojen yhteydenotoissa korostuvat kuluttajien kertomukset aggressiivisesta kotimyynnistä, tuotteiden toimitusten kiirehtiminen ja perumisen vaikeus sekä puutteellisesti annetut tiedot peruutusoikeudesta.
– Esille nousevat myös paikkansapitämättömät tuottolupaukset. Yhteydenotoissa on lisäksi toimitusten viivästyksiin ja puutteisiin sekä myöhemmin ilmeneviin virheisiin liittyviä asioita. Eli laitteistot eivät toimi kuten pitäisi, kertoo Marttala.
Savon Aurinkoenergiasta on tullut KKV:lle viimeisen 3,5 vuoden aikana lähes 100 yhteydenottoa. Kuluvan vuoden aikana yhteydenottoja on tullut jo saman verran kuin viime vuonna yhteensä.
Jos yhteydenotto kuluttajaviranomaiseen ei riitä, voi asiakas viedä tapauksensa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunnan käsittelyssä on tällä hetkellä 20 reservi- ja kotiakkuihin liittyvää tapausta. Ratkaisuja niistä ei ole vielä annettu.
Satoja yhteydenottoja Fingridiin
Kantaverkkoyhtiö Fingrid varoitti ihmisiä kotiakkujen myyjistä viimeksi maaliskuussa. Yhtiö kertoi saaneensa lyhyen ajan sisällä satoja yhteydenottoja, joissa ihmeteltiin myyjien esittelemiä uskomattoman kuuloisia lupauksia tuotoista ja kerrottiin painostuksesta ostaa akkuja.
Joissain tapauksissa myyjät olivat jopa esiintyneet röyhkeästi Fingridin nimissä. Fingridin mukaan yhteydenottoja tulee edelleen säännöllisesti.
Reservimarkkinoiden tarkoituksena on tasapainottaa sähkömarkkinoiden heilahteluja. Käytännössä se on työkalu, jolla Fingrid huolehtii järjestelmän taajuudesta ja sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainotuksesta vuoden jokaisena päivänä.
Suurten energiaa kuluttavien yritysten lisäksi markkinoille voivat osallistua kotitaloudet muodostamalla yhdessä suurempia kokonaisuuksia. Minimikoko reservimarkkinoille osallistumiseen on yksi megawatti.
Potentiaaliset tuotot sähkön reservimarkkinoilta ovat tulleet alas muutaman viime vuoden aikana. Fingridin ylläpitämän laskurin mukaan esimerkiksi FCR-N -nimisen tuotteen potentiaalinen tuotto yhden megawatin teholla oli 412 000 euroa vuonna 2023. Viime vuonna tuotto oli enää 159 000 euroa. Kuluvan vuoden osalta tuotto on ollut runsaat 34 000 euroa.