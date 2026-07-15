Viking Grace -laivalla epäillään seksuaalirikosta.
Lounais-Suomen poliisin mukaan Viking Grace -risteilyaluksella epäillään raiskausta. Poliisi vahvistaa MTV Uutisille, että tapausta selvitetään raiskausepäilynä.
Epäilty rikos olisi poliisin tietojen perusteella sattunut maanantaina 13. heinäkuuta risteilyllä, joka oli saapumassa Turun satamaan Tukholmasta.
Viking Grace liikennöi reitillä Turku–Tukholma.
Poliisi ei kommentoi tapausta tässä vaiheessa tarkemmin.
Epäilty joukkoraiskaus samalla laivalla myös viime syksynä
Poliisi otti kiinni neljä miestä 19. lokakuuta 2025, kun miehet olivat palaamassa Viking Grace laivalla Ruotsista Suomeen. Heidät pidätettiin 'törkeästä raiskauksesta epäiltyinä.
Ilta-Sanomien tietojen mukaan kesäkuun lopussa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkoi oikeuskäsittely tapauksessa, jossa kolmea miestä epäillään parikymppisen naisen törkeästä raiskauksesta.
Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.