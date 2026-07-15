Lyhyen paluun rallin MM-sarjaan tekevä Esapekka Lappi ei tingi tavoitteistaan Viron ja Suomen osakilpailuissa

Lappi ajaa kahdessa seuraavassa MM-rallissa Hyundain Rally1-kalustolla ensimmäistä kertaa syksyn 2024 jälkeen.

Suomalaiskuski ehti jo luulla uransa huipulla olevan ohi, mutta kutsun käydessä hän tarttui siihen nopeasti. Täyttä MM-kalenteria hän ei aio enää ajaa.

Tulevana viikonloppuna Lappi kisaa Virossa kartturinsa Enni Mälkösen kanssa eikä aio tinkiä tauosta huolimatta tavoitteistaan.

– Totta kai yritetään olla kisassa mukana, ja ehkä se jossain määrin riippuu myös siitä, minkälainen keli tulee olemaan, Lappi ennakoi MTV Urheilulle.

Jos perjantai ajetaan kuivassa säässä, Lappi pääsee todennäköisesti hyötymään kärkiautojen pyyhkiessä edeltä irtosorat sivuun.

– Meidän pitää olla kyllä kärkikahinoissa perjantain jälkeen. Varmaan lähtöpaikan mukaan pitäisi johtaa, mutta ehkä minä nyt koetan olla vähän realisti kuitenkin.

– Ja sitten koetetaan lauantai ja sunnuntai pysyä mukana, Lappi jatkaa.

Vähintään Hyundain sisäisessä taistelussa Lappi pyrkii kamppailemaan Adrien Fourmaux’ta ja Thierry Neuvillea vastaan.

– Toyotaan on hirveän vaikea nyt verrata, että missä me tulemme olemaan suorituskyvyn perusteella. Sen näkee vasta siellä kisassa, Lappi arvelee.