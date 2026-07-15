Sotilaan väitetään aiheuttaneen Venäjällä vaaratilanteen sotaharjoituksissa.

Sosiaalisessa mediassa leviää tapahtumasta vahvistamaton video, jossa sotilas menettää pyörivän konekiväärinsä hallinnan. Video näyttää, kuinka ase tempaisee sotilaan mukaansa ja luodit viuhuvat ympäriinsä.

Vieressä seisova sotilas kerkeää juuri väistää tulitusta. Hänen kerrotaan kuitenkin polttavan myöhemmin kätensä aseen tulikuumaan piippuun koskiessaan.

Video on saanut viime päivien aikana sosiaalisen median kanavissa merkittävää huomiota. Se on kerännyt esimerkiksi sosiaalisen median palvelu X:ssä miljoonia katsomiskertoja ja monet Ukrainaa tukevat sotabloggarit ovat jakanee sitä sivuillaan.

On arvioitu, että video olisi peräisin Venäjän droonitorjunaryhmän harjoituksista. Tietoa ei pystytä kuitenkaan vahvistamaan.

Raskas konekivääri tarkoitettu helikopterin lisävarusteeksi

Videosta uutisoivat The Telegraph ja Newsweek, kertovat että videolla esiintyisi YakB-12.7 -mallinen neuvostoaikainen raskas konekivääri, jollainen kiinnitetään yleisesti helikoptereihin lisävarusteeksi.

Newsweek kertoo pyytäneensä kommentteja tilanteeseen liittyen Venäjän puolustusministeriöltä.

Videon jakanut uutiskanava Reuters kertoo, ettei se pysty vahvistamaan videon aitoutta tai sen tarkkaa kuvausaikaa tai paikkaa. Ei ole myöskään tiedossa, aiheuttiko vaaratilanne henkilövahinkoja.

Sodan osapuolet käyvät toistensa kanssa jatkuvasti aktiivista informaatiovaikuttamista. Tekoälyn ja kuvankäsittelytekniikoiden kehittymisen myötä yksittäisten videoiden aitoutta tai niiden alkuperäistä asiayhteyttä voi olla vaikea varmistaa.