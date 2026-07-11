Lapin poliisia työllisti perjantaina usea rikokset. Ranualla henkilö erehtyi vastaamaan huijauspuheluun kohtalokkain seurauksin.
Perjantai oli poikkeuksellisen vilkas päivä Lapin poliisille.
Heti aamusta virkavalta sai tehtävän Simoon, jossa henkilöauto oli ajettu ojaan ja katkaissut ojaan ajon yhteydessä yhden lyhtypylvään ja törmännyt toiseen.
Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena sekä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.
Kemistä tuli ilmoitus henkilöstä, joka oli käynyt sivulliseen käsiksi. Sivullinen pääsi poistumaan tilanteesta ja partio tavoitti sekavasti käyttäytyneen henkilön.
Asian selvittely jatkuu rikospoliisin toimesta.
Kallis puhelu
Ranualle oli puolestaan onnistuttu soittamaan huijauspuhelu erittäin ikävin seurauksin.
Poliisin mukaan henkilö oli vastannut "pankin puheluun" sillä seurauksella, että tililtä lähti huijareille useita kymmeniä tuhansia euroja.
Puhelun aikana henkilö oli suostuteltu hyväksymään "laskujen peruutuksia". Todellisuudessa uhri oli hyväksynyt huijareiden tilisiirtoja.
Poliisi muistuttaakin jälleen kerran, etteivät pankit tai viranomaiset ikinä kysy pankkitunnuksia puhelimitse. Pankki saa myös pysäytettyä epäilyttävät maksut ilman asiakkaan erillistä hyväksyntää.