Euroopan yleisurheiluliitto ja Euroopan yleisradiounioni EBU ovat sopineet ohjeistuksesta, jolla pyritään vähentämään naisurheilijoihin kohdistuvaa seksualisointia tv-lähetyksissä.

Linjaus on lähtöisin urheilijoilta saadusta palautteesta, jonka mukaan naisurheilijat ovat kokeneet tietyt kamerakulmat ja hidastuskuvat epämukavina ja häiritsevinä.

– Kuvaamisen ohjeistus on tärkeä askel kohti naisten haitallisen esittämisen kitkemistä samalla, kun säilytämme tarinankerronnan ja teknisen osaamisen korkeimmalla tasolla, toteaa Euroopan yleisurheiluliitto EA:n puheenjohtaja Dobromir Karamarinov.

Jatkossa tv-yhtiöitä ohjeistetaan välttämään tiettyjen ruumiinosien pitkitettyä kuvia sekä urheilijoihin alaviistosta tai takaa kohdistuvia kuvakulmia. Samalla hidastuskuvien on oltava tarpeellisia vain urheilulliselta kannalta.

Suomalainen entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä on ollut yksi aiheen keskusteluun nostaneista urheilijoista. Hän koki valokuvaajien ja tv-kameroiden läsnäolon useasti häiritsevänä.

– Miltä susta tuntuisi jos sun työpaikalla joku ottaisi kuvia sun jalkovälistä ja julkaisisi ne lehdessä? Miten on mahdollista että kisajärjestäjä antaa asettaa kamerat kuvaamaan kolmiloikan väliloikkaa missä joka urheilija on väkisinkin haarat auki ja linssi tarkentuu vain ja ainoastaa yhteen paikkaan? Mäkelä kirjoitti Instagramiin vuonna 2022.

Dohan MM-kisoissa vuonna 2019 Mäkelä nosti kolmiloikkapaikan ongelman esille, kun aiemmin juoksijoiden lähtötelineissä olleet kamerat poistettiin käytöstä. Telineisiin asetetut kamerat kuvasivat suoritukseen valmistautuneiden urheilijoiden intiimialueita.

– Karsinnassa ei niitä kameroita sitten ollut, mutta finaalissa ne kyllä taas olivat, Mäkelä muisteli MTV Urheilun haastattelussa.