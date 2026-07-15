Saksan ulkoministeri vierailee Suomessa. Katso tiedotustilaisuus suorana tämän artikkelin kautta klo 17.40.
Saksan ulkoministeri Johann Wadephul on parhaillaan kaksipäiväisellä vierailulla Suomessa.
Keskusteluissa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa esillä ovat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Ukrainan tukeminen, Lähi-idän tilanne sekä suhteet Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.
– Saksa on Suomelle aivan keskeinen kumppani. Haluamme syventää entisestään maittemme välisiä suhteita ja strategista kumppanuutta niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan kuin kaupan aloilla, ulkoministeri Valtonen toteaa tiedotteessa.
Kahdenvälisten keskustelujen lisäksi ministerit tutustuvat Wadephulin vierailun aikana Itämeren ja pohjoisen alueen turvallisuuteen sekä Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien toimintaan.
Ministerit vierailevat myös Merihaan väestösuojassa.
Wadephul edustaa Saksan liittokansleripuoluetta, kristillisdemokraattista CDU:ta. Kokoomus ja CDU kuuluvat EU-tasolla samaan puolueeseen EPP:hen.
Molemmat ministerit osallistuivat viime viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa ja ajankohtaista keskusteltavaa riittää myös EU-kysymyksistä.
Saksa on Euroopan suurin talous ja euromääräisesti mitattuna Ukrainan tärkein tukija Yhdysvaltojen jälkeen.
Suhteessa bruttokansantuotteeseen Saksan tuki Ukrainalle on ollut kymmenenneksi suurinta. Suomi sijoittuu Kiel-intituutien laskelmissa sijalle kuusi.