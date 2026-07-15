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ESS: Tommi Nikunen tunnustaa törkeät kavallukset – golfklubin kirjanpidosta paljastui hävikkiä

Kenttäyhtiön johto teetti ulkopuolisen tilintarkastuksen, joka toi ilmi vuosien 2021–25 kirjanpidosta sinne kuulumattomia tositteita ja tilitapahtumia, joiden käyttötarkoitus oli merkitty harhaanjohtavasti.

Nikunen kertoo Etelä-Suomen Sanomille käyneensä syyteneuvotteluita toukokuussa. Kesän lopulla tai syksyllä edessä on tunnustamisoikeudenkäynti.

Rikosasia tuli vireille käräjäoikeuteen 18. kesäkuuta kuluvaa vuotta. Istuntopäivää ei ole määrätty.

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Suomen yhdistetyn ja mäkihypyn maajoukkueet saavuttivat Nikusen aikakaudella useita arvokisamitaleita. Hän toimi ensin yhdistetyn mäkihyppyvalmentajana vuosina 2000–02 ja jatkoi menestysputkeaan mäkihypyn päävalmentajana 2002–08.