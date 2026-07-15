Entisen mäkihyppyvalmentajan Tommi Nikusen kahta törkeää kavallusta koskeva rikosasia on etenemässä tunnustamisoikeudenkäyntiin, uutisoi Etelä-Suomen Sanomat.
Rikokset ovat kohdistuneet Lahden Golf Oy:hyn, jossa Nikunen toimi alkuvuoteen 2025 asti toimitusjohtajana, sekä Takkulan kentän taustayhdistykseen Lahden Golf ry:hyn.
MTV Urheilu uutisoi maaliskuussa 2026, että aiemmin julkisuudessa olleet kavallusepäilykset kohdistuivat juuri Nikuseen. Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi Nikusen omaisuutta vakuustakavarikkoon lähes 66 000 euron edestä.
Rikosasia tuli vireille käräjäoikeuteen 18. kesäkuuta kuluvaa vuotta. Istuntopäivää ei ole määrätty.
Nikunen kertoo Etelä-Suomen Sanomille käyneensä syyteneuvotteluita toukokuussa. Kesän lopulla tai syksyllä edessä on tunnustamisoikeudenkäynti.
Kirjanpidossa paljastui väärinkäytöksiä
Rikosepäilyt heräsivät kesällä 2025, kun arvonlisäverotarkastus paljasti yhdistyksen kirjanpidosta noin 16 000 euron suuruisen hävikin golfkentän klubiravintolan tupakkamyynnissä.
Kenttäyhtiön johto teetti ulkopuolisen tilintarkastuksen, joka toi ilmi vuosien 2021–25 kirjanpidosta sinne kuulumattomia tositteita ja tilitapahtumia, joiden käyttötarkoitus oli merkitty harhaanjohtavasti.
Lajin uutissivusto Golfpisteen mukaan osakeyhtiön tileiltä oli tehty muun muassa yksityistalouteen tehtyjä ostoja.