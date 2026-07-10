WhatsApp ottaa pian käyttöön käyttäjätunnukset, joiden avulla voi jatkossa viestiä ilman, että puhelinnumero näkyy vastaanottajalle.

Pikaviestisovellus WhatsApp ottaa lähikuukausina käyttöön käyttäjätunnukset. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uusien kontaktien ja ryhmäkeskustelujen osalta käyttäjä ei näe suoraan muiden puhelinnumeroa.

Näin ollen kenen tahansa on mahdollista ottaa yhteyttä toiseen käyttäjään ainoastaan nimimerkillä esiintyen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola korostaa, että uudistus suojaa yksityisyyttä, mutta samalla avaa oven huijareille.

– Tarkoitushan tällä uudistuksella on kehittää yksityisyyttä, koska eihän kukaan suoranaisesti halua tuntemattomalle ihmiselle puhelinnumeroaan antaa. Toisaalta se mahdollistaa uudenlaiset kalastelut ja huijausyritykset.

Esimerkkinä Kokkola mainitsee rikolliset, jotka pyrkivät keksityn käyttäjätunnuksen avulla esiintymään vaikkapa viranomaistahona ja sitä kautta hankkimaan ihmisten pankkitunnuksia.

– Tätähän on nähty jo aikaisemmin monilla muilla alustoilla, eli kyse ei sinänsä ole uudesta ilmiöstä. Mutta tämä mahdollistaa taas uuden alustan huijauksille.

Tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola. (Kuva: Traficom)

Viranomainen ei viesti WhatsAppissa

Käyttäjätunnuksia on tällä hetkellä mahdollista varata etukäteen, millä pyritään kitkemään mahdollisia valeprofiileja. Huijausviestin vastaanottajalle Kokkolalla on kuitenkin selkeät ohjeet.