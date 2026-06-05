Kyberrikolliset eivät jää kesälomalle, muistuttaa Traficom. Tyypillistä on vedota kiireeseen.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, että arjen kyberturvallisuudesta on viisasta huolehtia myös kesälomakaudella.
Kesällä kannattaa varautua etenkin matkailuun liittyviin huijauksiin ja pitää laitteet ajan tasalla.
– Kesälomalla arjen rutiinit muuttuvat, mutta kyberrikolliset jatkavat toimintaansa ympäri vuoden. Siksi kannattaa huolehtia laitteiden päivityksistä, ottaa käyttöön monivaiheinen tunnistautuminen ja suhtautua kriittisesti yllättäviin viesteihin sekä linkkeihin, Traficomin tietoturva-asiantuntija Antti Nikkinen toteaa tiedotteessa.
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Muista päivitykset ja varmuuskopiot
Ennen lomalle lähtöä kannattaa varmistaa, että käytössä olevat laitteet, ohjelmistot ja sovellukset ovat ajan tasalla.
Päivitykset korjaavat tunnettuja haavoittuvuuksia ja vähentävät riskiä joutua hyökkäysten kohteeksi.
Myös tärkeiden tietojen varmuuskopioinnista on hyvä huolehtia etukäteen.