Garden Helsingin hallitus myöntää tehneensä joitakin virheitä hakiessaan valtiontukea.

Hankkeen sivuilla julkaistussa tiedotteessa kerrotaan, että hallitus myöntää tehneensä virheitä.

Niitä ei kuitenkaan yksilöidä tarkemmin.

– Olemme prosessin aikana osaltamme syyllistyneet muutamiin virheisiin ja huolimattomuuteen. Tämä ei kuitenkaan vähennä hankkeen huomattavaa arvoa Helsingille, pääkaupunkiseudulle ja koko maalle niin kulttuurin, liikunnan, urheilun kuin muidenkin isojen tapahtumien areenana, Garden Helsingin hallituksen allekirjoittamassa tekstissä kirjoitetaan.

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Garden Helsingin hallitus sanoo ymmärtävänsä ja kunnioittavansa päätöstä, jos viranomaiset tai hallitus katsovat, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen.

– Huolemme on kuitenkin se, että keskustelussa yksittäisiä lukuja, arvioita ja näkemyksiä nostetaan esiin ilman niiden alkuperäistä kontekstia. Samalla helposti unohtuu se, mitä Garden Helsingillä tavoitellaan ja miksi hanketta on valmisteltu vuosien ajan.

Kirjoituksessa huomioidaan myös monitoimihallin ympärillä velloneen kohun vaikutukset.

– Vaikka uusi halli loisi ”huomattavaa arvoa” koko Suomelle, sen ympärille noussut kohu voi koitua sen kohtaloksi.