EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen.

Sopimus yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia.

Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla.