Poliisi pyytää havaintoja viininpunaisesta Volvosta ja sen kyydissä olleista henkilöistä Uudessakaupungissa.
Lounais-Suomen poliisi tutkii Uudenkaupungin ja Laitilan rajalla tiistaina tapahtunutta, epäiltyä törkeää ryöstöä.
Poliisin mukaan taksinkuljettajalta oli pysähtynyt noin kello 19.00 Ukintien varrelle levähdyspaikalle, jossa häneltä oli teräaseella uhaten viety rahaa.
Levähdyspaikalla oli ollut viininpunainen rekisterikilvetön Volvo S40-mallinen auto, jossa oli kaksi miestä.
Poliisin mukaan miehet olivat tulleet taksikuskin autolle. Toinen miehistä oli istunut etupenkille ja vaatinut teräaseella uhaten taksinkuljettajalta rahaa.
Kuski oli antanut pienehkön summan rahaa, jonka jälkeen miehet olivat poistuneet autollaan Uudenkaupungin suuntaan.
Poliisi kertoo, että teräaseen esiin ottanut mies on noin 190 cm pitkä, tukeva ja parrakas. Hänellä oli tapahtumahetkellä yllään valkoinen paita.
Toinen mies on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja hänellä oli päällään musta paita ja mustat löysät housut.
Poliisin mukaan taksinkuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa, eikä hänellä ollut taoahtuma-aikaan kyydissään matkustajia.
Poliisi pyytää havaintoja erityisesti Volvosta, sekä sillä liikkuneista miehistä. Tiedot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjjeet.lounais-Suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 417 259