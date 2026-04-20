Tietoturva-asiantuntija ihmettelee, miksi Meta ei tee mitään tuoreimmalle Facebook-huijaukselle.
Monet suomalaiset ovat vastaanottaneet Facebookin Messengerissä leviävän huijausviestin. Muun muassa Traficom varoitti hiljattain Messengerissä Meta AI:n nimissä liikkuvista huijauksista, joissa viesteihin on väärennetty käyttäjäkuvaksi uskottava symboli.
Traficom kertoi, että viestien uskottava ulkoasu on saanut vastaanottajat avaamaan PDF-liitteen ja noudattamaan sen ohjeita. Avaamalla tiedoston lähettäjä on pystynyt kaappaamaan käyttäjän Messenger-tilin, joita on käytetty uusiin huijauksiin.
Lue lisää: Traficom varoittaa uudesta Facebook-huijaukesta
Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo MTV Uutisille, että Facebook voisi helposti suodattaa viestit ja katkaista huijauksen. Järvinen hämmästelee asiaa myös viestipalvelu X:ssä.
Hänen mukaansa Meta on varmasti tietoinen huijausviesteistä.
– Metan täytyy olla tietoinen asiasta. Ilmoittajille on yleensä vastattu vain, ettei huijausviesti riko yhteisönormeja.
"Jokainen uhri vie huijausta eteenpäin"
Järvinen uskoo, ettei asian korjaamiseen tarvittaisi erityisiä koodarin taitoja ja kertoo, että esimerkiksi kaikki hänen vastaanottamansa Meta AI -huijauksen nimissä lähetetyt viestit ovat kaikki samanlaisia ja suomenkielisiä.