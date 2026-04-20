Asiantuntijan mukaan Facebook-huijaus olisi helppo katkaista: "Nyt jokainen uhri levittää eteenpäin"

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo MTV Uutisille, että tuoren Facebook-huijaus olisi helppo saada kuriin

Julkaistu 52 minuuttia sitten

Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi

Tietoturva-asiantuntija ihmettelee, miksi Meta ei tee mitään tuoreimmalle Facebook-huijaukselle. Monet suomalaiset ovat vastaanottaneet Facebookin Messengerissä leviävän huijausviestin. Muun muassa Traficom varoitti hiljattain Messengerissä Meta AI:n nimissä liikkuvista huijauksista, joissa viesteihin on väärennetty käyttäjäkuvaksi uskottava symboli. Traficom kertoi, että viestien uskottava ulkoasu on saanut vastaanottajat avaamaan PDF-liitteen ja noudattamaan sen ohjeita. Avaamalla tiedoston lähettäjä on pystynyt kaappaamaan käyttäjän Messenger-tilin, joita on käytetty uusiin huijauksiin. Lue lisää: Traficom varoittaa uudesta Facebook-huijaukesta Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo MTV Uutisille, että Facebook voisi helposti suodattaa viestit ja katkaista huijauksen. Järvinen hämmästelee asiaa myös viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa Meta on varmasti tietoinen huijausviesteistä. – Metan täytyy olla tietoinen asiasta. Ilmoittajille on yleensä vastattu vain, ettei huijausviesti riko yhteisönormeja. "Jokainen uhri vie huijausta eteenpäin" Järvinen uskoo, ettei asian korjaamiseen tarvittaisi erityisiä koodarin taitoja ja kertoo, että esimerkiksi kaikki hänen vastaanottamansa Meta AI -huijauksen nimissä lähetetyt viestit ovat kaikki samanlaisia ja suomenkielisiä.

– He joka tapauksessa tarkkailevat viestintää ja se ei ole samalla tavalla salattua kuin esimerkiksi WhatsAppissa on. Facebook voisi aivan hyvin skannata ja tunnistaa nämä huijaukset automaattisesti.

– Kun sitä vähän aikaa tekisi, huijaus kuolisi. Nyt kun se saa jatkua, ihmiset menevät halpaan ja jokainen uhri levittää huijausta eteenpäin.

1:07 Näin Yle ja MTV varoittavat sosiaalisen median huijauksista.

"Teekkarikin osaisi koodata"

Järvinen toteaa, että paljon puhutut huijausmainokset tuovat rahaa Facebookille, mutta huijausviesteissä näin ei ole.

Kyseiset viestit tuovat palvelulle vain huonoa mainetta. Hän toivoisi, että Meta antaisi selityksen, miksi huijausta ei saada kuriin.

– Emme tietenkään tiedä millaiset järjestelmät Facebookin sisällä näitä pyörittävät. Se, mikä näyttää meistä helpolta, voi Facebookin mittakaavassa olla vaikeampaa. Noin lähtökohtaisesti, se, että tunnistaa tietyntyyppisiä viestejä käyttäjien välillä, on erittäin yksinkertaista koodata.

Järvinen vertaa tuoreinta huijausta viime vuosien "saisinko numerosi" -huijaukseen, joka levisi hyvin samankaltaisella tavalla.

– Se on aina se sama merkkijono ja sen osaisi teekkarikin koodata sinne järjestelmään. Jos tämänkaltainen viesti lähtee käyttäjältä toiselle, he voisivat estää sen, tai ainakin laittaa varoituksen mahdollisesta huijauksesta.

