Poliisi varoittaa rikollisista, jotka yrittävät saada kansalaisten pankki- ja henkilötietoja videopuhelusovelluksen kautta.

Poliisin tiedottaa useista tapauksista, joissa henkilöä on lähestytty Google Meet -videopuhelusovelluksen tai muun vastaavan kautta ja esiinnytty Suomen poliisina.

Poliisin mukaan tapaukset näyttävät kohdistuvan erityisesti Suomessa asuviin maahanmuuttajiin.

Videopuheluissa on puhuttu englantia ja suomea.

Rikolliset pyrkivät saamaan haltuunsa pankki- tai henkilötietoja esimerkiksi pyytämällä näyttämään maksukorttia tai tunnistautumisasiakirjaa kameralle. Henkilöitä on uhkailtu esimerkiksi pankkitilien sulkemisella, pidättämisellä tai karkottamisella, jos henkilö ei luovuta tietojaan.

Poliisi painottaa, ettei Suomen poliisi soita kansalaisille videopuheluita.

Lisäksi mikään laillinen toimija, kuten poliisi tai pankki, ei koskaan kysy pankki- tai tunnistautumistietoja puhelimitse tai videoyhteydellä.

Jos epäilee tulleensa huijatuksi, niin kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä pankkiin ja tehdä tämän jälkeen asiasta rikosilmoitus.