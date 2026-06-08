Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja arvioi, että tilanne näyttää huolestuttavalta odotetun rauhansopimuksen suhteen.
Iran aloitti ohjusiskut Israeliin ensimmäistä kertaa kahteen kuukauteen. Tämän jälkeen Israel kertoi tehneensä vastaiskuja.
Yhdysvallat on yrittänyt neuvotella rauhaa Iranin kanssa ilman Israelin läsnäoloa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti maanantaina julkisesti molempia maita "välittömästi lopettamaan" hyökkäykset.
– Totta kai tämä nyt näyttää huolestuttavalta sen odotetun rauhansopimuksen kannalta, kun näissä iskuissa tuli entistä enemmän selväksi se, että Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteet ovat erilaiset, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvioi.
Trumpin kärsivällisyys koetuksella
Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa.
Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin.
Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin.
Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat.
Karppisen mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulla on "sisäistä painetta" iskeä enemmän nimenomaan Libanonissa.
– Tämä on arka paikka Iranille, Karppinen toteaa.