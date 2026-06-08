Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat.

– Totta kai tämä nyt näyttää huolestuttavalta sen odotetun rauhansopimuksen kannalta, kun näissä iskuissa tuli entistä enemmän selväksi se, että Israelin ja Yhdysvaltojen tavoitteet ovat erilaiset, MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen arvioi.

Yhdysvallat on yrittänyt neuvotella rauhaa Iranin kanssa ilman Israelin läsnäoloa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti maanantaina julkisesti molempia maita "välittömästi lopettamaan" hyökkäykset.

Israelin ja Iranin välillä leimahti, Trump vihelsi pelin poikki – kirjeenvaihtaja: "Nyt näyttää huolestuttavalta"

Israelin ja Iranin välillä leimahti, Trump vihelsi pelin poikki – kirjeenvaihtaja: "Nyt näyttää huolestuttavalta"

Israelin ja Iranin välillä leimahti, Trump vihelsi pelin poikki – kirjeenvaihtaja: "Nyt näyttää huolestuttavalta"

– Nyt viikonloppunahan hän marssi ulos amerikkalaisen kanavan haastattelusta ja yksi syy, mistä hän turhautui, oli se kun toimittaja tivasi häneltä Iranin sodasta, Karppinen toteaa lopuksi.