Paikalliset eivät ole mielissään siitä, että verkkoon ei ole pääsyä.

Niin Moskovassa kuin Pietarissakin on raportoitu noin viikon ajan laajoista internet-häiriöistä. Osa matkapuhelimien käyttäjistä ei ole saanut tiettyjä verkkosivuja tai sovelluksia auki, osa ei ole päässyt verkkoon lainkaan.

Katkokset ovat saaneet aikaan sen, että ihmisten on ollut vaikeampi olla yhteyksissä toisiinsa. Paikallisilla on ollut myös vaikeuksia ostaa tuotteita tai tilata esimerkiksi kuljetuksia. Kaupunkilaiset ovat joutuneet turvautumaan jopa paperisiin karttoihin, radiopuhelimiin ja hakulaitteisiin.

Venäjän ihmisoikeusaktivistit väittävät, että katkoksilla testataan voisiko valtio jatkossa antaa kansalaisten käyttöön vain viranomaisten hyväksymiä sivustoja ja sovelluksia, kertoo The Guardian.

Kreml on kertonut, että katkokset liittyvät kansalaisten turvallisuuden varmistamiseen ja ne voivat jatkua niin kauan kuin asia koetaan tarpeelliseksi.

Venäjällä on ollut jo tovin aikaa vaikeaa käyttää Whatsappin, Facebookin ja Youtuben kaltaisia sovelluksia. Myös Telegramin rajoittamista on väläytelty.

"Tämä on paskaa, erittäin paskaa"

Aktiivisesti Ukrainan sodasta ja Venäjän arkielämästä raportoiva Ukrainan sisäministeriön entinen neuvonantaja Anton Gerashchenko jakoi viestipalvelu X:ssä videon, jossa moskovalaiset kertovat, että netti ei toimi.

He kertovat videolla tuntemuksiaan netittömästä elämästä.

– Minusta tämä tuntuu erittäin negatiiviselta. En voi hakea tavaroitani lähetyspisteeltä, kun minulla ei ole pääsyä nettiin, kertoo mies Sotavision-nimisen Telegram-kanavan haastattelussa.

– Rehellisesti en tiedä mitä on meneillään. Arvelen, että jonku on täytynyt (sulkea se), hän jatkaa.

Eräs nainen huomauttaa, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kansalaisilla ei ole pääsyä nettiin.

– Tämä on sekasotku. Ja siitä huolimatta, he jatkavat veloittamista, turhautunut nainen kertoo.

Nuori mies kertoo, että internet-katkosten täytyy olla merkki jostain vieläkin huolestuttavammasta, johon pitää "valmistautua henkisesti".

– Esimerkiksi totaalisesti sulusta tai mistä helvetistä minä tiedän? Olemme kohta kuin keskiajalla, hän kertoo.

– Tämä on paskaa, erittäin paskaa. Ei ole selvää miksi tai mikä meitä uhkaa? Ei ole myöskään selvää miksi tämä "pelastaa meidät", hän jatkaa.