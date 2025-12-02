Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Hannu Väänänen paljasti, minkälaisia huumeita poliisi on onnistunut takavarikoiman alaikäisiltä.
Sumuinen Suomimarket on kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti, jossa toimittaja Jere Silfsten uppoutuu viestisovellusten pimeään maailmaan ja sitä kautta kytkeytyviin huumekuvioihin.
Dokumenttisarjan kolmannessa jaksossa poliisi esittelee kookkaan pussukan, jonka sisältämät huumeet ovat kaikki peräisin alaikäisiltä. Takavarikot kertovat huolestuttavaa kieltä siitä, millaisia huumeita lapsille on päätynyt.
Katso alhaalta, mitä huumeita poliisi on nuorilta löytänyt.
