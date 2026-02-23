Suomalaislääkäreitä lavastetaan mitä ihmeellisempien ihmelääkkeiden mainoskasvoiksi heidän itsensä siitä mitään tietämättä. Asian ytimessä -ohjelmassa kysytään tänään miksi röyhkeitä verkkohuijareita ei saada paremmin kuriin.
Sosiaalisessa mediassa on saattanut törmätä mainokseen ihmepilleristä, jonka on väitetty parantavan esimerkiksi syöpää tai nivelrikkoa ja jota on mainostanut tunnettu julkisuuden henkilö tai televisiopersoona.
Kyseessä on kuitenkin mitä ilmeisimmin huijaus, jossa huijarit markkinoivat lääkkeitä tekoälyllä tehdyillä deepfake-videoilla.
Mainokseen haksahtanut kuluttaja voi siis menettää rahansa ja saada oikean lääkkeen sijaan esimerkiksi pelkkää jauhoa.
Huijarit ovat netissä kaupanneet lääkettä nivelvaivoihin muun muassa sosiaalisesta mediasta tunnetun lääkärin Atte Virolaisen eli Lääkäri Aten kasvoilla.
Virolaisen mukaan yritys oli liettualainen, mutta huijarit suomalaisia, koska mainoksessa olevaan puhelinnumeroon vastattiin suomeksi.
Virolainen on kertonut tehneensä asiasta rikosilmoituksen, mutta Suomen poliisi keskeytti tutkinnan, koska rikoksen tekopaikka on ulkomailla.
