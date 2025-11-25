Alfa-PVP-huumetta, tuttavallisemmin "peukkua", käyttävä pariskunta avaa rehellisesti, millaista elämä on riippuvuuden keskellä ja miten huumeiden käyttöä rahoitetaan.
Sumuinen Suomimarket on kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti, jossa toimittaja Jere Silfsten uppoutuu viestisovellusten pimeään maailmaan ja sitä kautta kytkeytyviin huumekuvioihin.
Dokumenttisarjan toisessa jaksossa seurataan pariskuntaa, jota kutsutaan nimillä "Katja" ja "Marko". He kertovat käyttäneensä alfa-PVP:tä lähes päivittäin jo usean vuoden ajan.
Katja paljastaa, että yksi keino rahoittaa huumeet on seksin käyttäminen vaihtokauppana. Hänen mukaansa tilanteet eivät yleensä ole etukäteen sovittuja.
– Yleensä se tapahtuu niin, että joku tulee ehdottomaan minulle, että tarjoaa peukkua ja sitten me harrastetaan seksiä.
– Emmä yleensä sillee huoraa, Katja sanoo.
Katja kertoo, että seksiä myymällä ansaitsee yleensä muutaman satasen, mutta ei suuria summia.
– Ei sillä mitään miljoonia tienaa.