Kansainvälisen autoliiton FIA:n rallin MM-sarjan turvallisuudesta vastaava Nicolas Klinger näkee muutamien häiriökäyttäytyjien haitanneen vakavasti Monte Carlon kilpailun kulkua.

Rallin MM-kauden käynnistäneessä kilpailussa kaksi erikoiskoetta jouduttiin keskeyttämään osittain fanien käytöksen takia.

Katsojien soihduista ja ilotulitteista lähtenyt savu yhdistyi torstain iltaerikoiskokeilla muutenkin sankkaan sumuun, mikä haittasi pahasti kuljettajien näkyvyyttä.

FIA:n ralliturvallisuudesta vastaava Nicolas Klinger toteaa, että vaikka 95 prosenttia katsojista käyttäytyi hyvin, pieni osa haittasi koko joukon toimintaa.

– Sen pystyi näkemään (autojen onboard-kameroiden kuvista), että katsojat tulivat koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi.

– Kuvitelkaa, jos auto menisi viisi tai kymmenen metriä leveäksi. Ne olisivat osuneet kaikkiin ihmisiin. Minusta katsojat osoittivat arvostuksen puutetta sille, mitä me, järjestäjät ja poliisi yritämme tehdä, Klinger kommentoi Dirtfishille.

– Se on kunnioituksen puutetta ja se voi pilata koko lajin.

Klingerin mukaan Monte Carlon järjestäjät tekivät hyvää työtä yrittäessään osoittaa katsojille turvalliset ja viihtyisät katselupaikat.

– Katsojien täytyy ymmärtää, että emme ole enää 80-luvulla, jolloin katsojat juoksivat autojen vieressä heiluttaen lippujaan kymmenen sentin päästä.

Myös jalankulkijoiden liikkeistä keskeytetyillä pätkillä nousi porua.

– Sen voi nähdä, että kun yksi katsoja päättää lähteä kävelemään tietä pitkin, muutkin alkavat ajatella, että jos se on ok häneltä kävellä tietä pitkin, niin sitten minäkin menen, Klinger toteaa.

– Haluaisin kysyä ihmisiltä, että jos olisitte F1-kisassa ja haluaisitte lähteä pois, niin kävelisittekö te radan poikki? Eivät tietenkään kävelisi. Tämä on sama asia.

