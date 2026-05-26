Jalkapallon MM-kisat lähestyvät, eivätkä ne tälläkään kertaa ole ongelmattomat.

Kalliit hinnat, viisumiongelmat, turvallisuusuhat ja ebola.

Siinä muutama epäkohta ja uhkakuva, joista ennen tulevia MM-kisoja on puhuttu.

Kisat pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Torstaina 11. kesäkuuta alkavien kisojen epäkohdista keskusteltiin MTV Uutiset Liven lähetyksessä yhdessä ulkomaantoimittaja Janne Hopsun kanssa.

Kisaturistit tarkastuksiin?

Kisojen pääisäntämaassa presidentti Donald Trumpin hallinnon kova maahantulolinja vaikuttaa myös kisaturisteihin, eikä Iranin tai Haitin kansalaisille myönnetä lainkaan viisumeja. Myös muut kisamatkaajat saattavat joutua tiukkaan syyniin rajalla.

Maahanmuuttopoliisi ICE:n kovien otteiden pelätään ulottuvan ei-periamerikkalaisilta näyttäviin turisteihin, toteaa Hopsu.

Meksikossa turvallisuustilanne on arvaamaton, ja väkivaltaa esiintyy paljon.

– Viranomaiset jalkauttavat yli 100 000 turvallisuusviranomaista, kuten kansalliskaartia ja poliisia, Hopsu sanoo.

Terveysturvallisuuden osalta huolettaa keskisessä Afrikassa leviävä ebola-virus, jota pyritään suitsimaan Kongon demokraattisen tasavallan joukkueen karanteenilla.