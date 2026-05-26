Parvekkeella käytetyn kaasugrillin epäillään sytyttäneen kerrostalon kattorakenteet Helsingin Kalasatamassa. Kuka korvaa vahingot, jos grilli sytyttää kerrostalon?

Helsingin Kalasatamassa viikonloppuna syttynyt kerrostalopalo levisi poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin.

Palon epäillään saaneen alkunsa parvekkeella käyytetystä kaasugrillistä. Mutta kuka maksaa vahingot, jos grillauksen seurauksena koko kerrostalo syttyy palamaan?

Rakennuksen vahingot korvaa lähtökohtaisesti kiinteistövakuutus ja oman asunnon vahingot oma kotivakuutus, sanoo LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen.

– Toki täytyy toivoa, että kaikilla oli kotivakuutukset tässä kiinteistössä. Jos tulipalon sytyttää tahallaan, niin sitä ei tietenkään korvata, sanoo Määttänen.

Hän mainitsee tahallisen toiminnan ääriesimerkkinä tilanteen, jossa hiiligrilliin kaadetaan bensiiniä. Hänen mukaansa asukas ei kuitenkaan yleisesti ottaen vastaa rakennusvirheistä.

– Vaikka sinulla olisi tuottamusta ja tulipalo syttyisi huoneistossasi, jos rakennuksessa on rakennusvirheitä, niistä aiheutuvista vahingoista asukas ei voi olla vastuussa.

Onko parvekegrillaaminen aina paloturvallisuusriski taloyhtiölle ja naapureille, ja pitäisikö grillaussuosituksia muuttaa?

