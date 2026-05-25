Ranskalaishyökkääjä Odsonne Edouard on kertonut kieltäytyneensä mahdollisuudesta edustaa Haitia pian alkavissa MM-kisoissa.
Ranskan liigassa toiseksi sijoittunutta Lensia edustava Edouard mätti päättyneellä kaudella 12 maalia.
Edouard kertoi hiljattain, että hän olisi päässyt halutessaan Haitin MM-kisajoukkueeseen, mutta päätti kieltäytyä tarjouksesta.
– En tuntenut olevani oikeutettu pelaamaan tässä MM-turnauksessa, koska pelaajat ovat paiskineet hommia päästäkseen MM-kisoihin. Eikä minulla ollut aikomustakaan ilmaantua paikalle viime hetkellä hyötyäkseni tästä tilaisuudesta. Jos aion pelata MM-kisoissa, minun on ansaittava se, Edouard kertoo Goalin mukaan.
Haiti esiintyy jalkapallon MM-kisoissa nyt toista kertaa. Haiti kohtaa alkulohkossaan Skotlannin, Brasilian ja Marokon.