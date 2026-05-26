Leonardo Genoni on yksi kaikkien aikojen sveitsiläisistä jääkiekkoilijoista. 38-vuotias maalivahtilegenda yrittää kirkastaa maansa hopeataipumuksen kullaksi kotikisoissa. Torjuja väittää MTV Urheilun haastattelussa tietävänsä, mitä Aleksander Barkov tiistaina lohkon ratkaisupelissä haluaa yrittää. Oppi tuli kantapään kautta.

Koko huikean uransa kotimaassaan Sveitsissä pelanneelle Genonille MM-turnaus on jo kahdestoista. Yksi suurista unelmista toteutui vasta nyt, kun hän torjuu ensimmäistä kertaa kotikisoissa.

– Olen odottanut tätä 17 vuotta. En ollut lähelläkään joukkuetta vuonna 2009. Nyt vain nautin peleistä. Tunnelma on loistava, katsomossa on paljon tuttuja, Genoni sanoo.

Genoni on todellinen kotimaansa mies. Hän on pelannut Sveitsin sarjassa 790 ottelua, mikä on kaikkien aikojen ennätys maalivahtitilastoissa. Myös voittoja (497) on eniten. Ensimmäiset koppinsa hän otti Davosissa lähes 20 vuotta sitten. Veteraanilla on sopimus vielä ensi kaudesta EV Zugin kanssa.

Mikä saa hänet syttymään lajiin edelleen?

– Sydämeni. Olen yksi niistä kavereista, jotka nauttivat tästä eniten. Jopa vapaapäivinä menen jäälle. Saan nousta sängystä ja lähteä pelaamaan jääkiekkoa, eli tekemään sitä, mitä mieluiten haluan. Siinä on tarpeeksi motivaatiota jatkaa näitä hommia.

"Näet kyllä"

Leonardo Genoni.

Sveitsin maajoukkueessa Genoni on ikoninen hahmo. Hän teki kuluvassa MM-turnauksessa nollapeliennätyksen. Nyt 12 MM-kisoissa nollia on vyöllä 14, eli enemmän kuin kellään muulla.

Viime vuonna hän nappasi yhden turnauksen nollapeliputken ennätyksen, kun verkko pysyi puhtaana 243.27 minuuttia. Rinne jäi taakse viidellä minuutilla.